أهم الأحداث:

أردوغان يؤكد أن بلاده متمسكة بحقوقها السيادية دوماً، ولن تخضع لأحد إطلاقاً، وأصحاب السترات الصفراء ينظمون مظاهرة في باريس تنديداً بسياسات ماكرون.

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أردوغان: تركيا متمسكة بحقوقها السيادية ولن تخضع لأحد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده متمسكة بحقوقها دوماً، ولن تخضع لأحد إطلاقاً، مضيفاً: "عازمون على إثبات أن تركيا دولة لا تتردد في استخدام حقوقها السيادية أبداً". [TRT عربي]

وتابع: "أقول لكل من يسعى لإخضاع تركيا ستخيب آمالكم دوماً"، مشيراً إلى أن بلاده أصبحت أكثر استقطاباً للمستثمرين الأجانب مع استمرار إنشاء البنى التحتية اللازمة كي تكون البلاد أقوى وأكثر ازدهاراً. [TRT عربي]

تنديداً بسياسات ماكرون.. مظاهرات السترات الصفراء تعود إلى باريس

شارك المئات من أصحاب السترات الصفراء في مظاهرة انطلقت السبت من أمام مبنى المحكمة الإدارية الفرنسية، حتى ميدان شاتليه في باريس تنديداً بسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون. [TRT عربي]

وخاطب المتظاهرون الرئيس الفرنسي الذي يخضع للحجر الصحي بسبب إصابته بفيروس كورونا، قائلين: "ماكرون كن مستعداً، سنأخذك من بيتك"، و"نحن هنا حتى لو لم يرد ماكرون". وقال أحد المتظاهرين، إنهم يتظاهرون من أجل الدفاع عن الحريات الأساسية. [TRT عربي]