سياسة
2 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 20 ديسمبر/كانون الأول 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 20 ديسمبر/كانون الأول 2020
أردوغان يقول إن تركيا متمسكة بحقوقها السيادية دوماً ولن تخضع لأحد إطلاقاً / AA
20 ديسمبر 2020

أهم الأحداث:

أردوغان يؤكد أن بلاده متمسكة بحقوقها السيادية دوماً، ولن تخضع لأحد إطلاقاً، وأصحاب السترات الصفراء ينظمون مظاهرة في باريس تنديداً بسياسات ماكرون.

الجديد على TRT عربي:

حكومة مناصفة جديدة.. هل تنجح الرياض في كبح طموحات أبوظبي في اليمن؟

بعد الاتحاد الأوروبي.. تركيا في مواجهة قرار العقوبات الأمريكية

شاهد!

في الذكرى الثانية لانطلاق شرارة الثورة السودانية.. هل حققت أهدافها؟

أردوغان: تركيا متمسكة بحقوقها السيادية ولن تخضع لأحد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده متمسكة بحقوقها دوماً، ولن تخضع لأحد إطلاقاً، مضيفاً: "عازمون على إثبات أن تركيا دولة لا تتردد في استخدام حقوقها السيادية أبداً". [TRT عربي]

وتابع: "أقول لكل من يسعى لإخضاع تركيا ستخيب آمالكم دوماً"، مشيراً إلى أن بلاده أصبحت أكثر استقطاباً للمستثمرين الأجانب مع استمرار إنشاء البنى التحتية اللازمة كي تكون البلاد أقوى وأكثر ازدهاراً. [TRT عربي]

تنديداً بسياسات ماكرون.. مظاهرات السترات الصفراء تعود إلى باريس

شارك المئات من أصحاب السترات الصفراء في مظاهرة انطلقت السبت من أمام مبنى المحكمة الإدارية الفرنسية، حتى ميدان شاتليه في باريس تنديداً بسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون. [TRT عربي]

وخاطب المتظاهرون الرئيس الفرنسي الذي يخضع للحجر الصحي بسبب إصابته بفيروس كورونا، قائلين: "ماكرون كن مستعداً، سنأخذك من بيتك"، و"نحن هنا حتى لو لم يرد ماكرون". وقال أحد المتظاهرين، إنهم يتظاهرون من أجل الدفاع عن الحريات الأساسية. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us