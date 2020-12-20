سياسة
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منظمة التحرير الفلسطينية: سنعيد العلاقة مع واشنطن حال تنفيذ بايدن لوعوده
قالت منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان بعد اجتماع لجنتها التنفيذية السبت، إنها ستعيد علاقتها مع واشنطن في حال نفذ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وعوده فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ودعت إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام.
منظمة التحرير الفلسطينية: سنعيد العلاقة مع واشنطن حال تنفيذ بايدن لوعوده
العلاقات الأمريكية الفلسطينية هوت إلى الحضيض بعد قرار ترمب في 2017 المتعلق بالاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل / Reuters
20 ديسمبر 2020

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، السبت، أنها ستعيد علاقتها مع الولايات المتحدة، في حال نفذ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وعوده المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في ختام اجتماع عقدته بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، برئاسة الرئيس محمود عباس.

وقال البيان: إن "القيادة الفلسطينية ستعيد علاقتها مع الولايات المتحدة إذا ما نفذت الإدارة الأمريكية الجديدة ما أعلنته".

وأشار إلى تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي المنتخب، أعلن فيها اعتزامه إعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن الذي أغلقته الخارجية الأمريكية عام 2018.

كما لفت إلى تعهد بايدن بإعادة المساعدات بأشكالها المختلفة للشعب الفلسطيني بما فيها دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ودعمه حل الدولتين. واعتبر البيان أن تعهدات بايدن تشكل بمجموعها "نقيضاً لصفقة القرن".

وأطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطته المزعومة للسلام بالشرق الأوسط التي عرفت باسم "صفقة القرن"، في يناير/كانون الثاني الماضي، ويقول الفلسطينيون إنها تشطب أي أفق لقيام دولة فلسطينية مستقبلية وتبقي القدس تحت سيطرة الاحتلال.

وفي مايو/أيار الماضي تعهد بايدن، خلال حملته الانتخابية، بإيجاد سبيل لإعادة فتح ممثلية منظمة التحرير في واشنطن، في حال انتخابه رئيساً، واستئناف الدعم الاقتصادي والأمني للفلسطينيين.

كما أكد ضرورة الضغط على إسرائيل لمنعها من اتخاذ خطوات أحادية الجانب قد تجعل حل الدولتين مستحيلاً.

وفاز بايدن في الانتخابات التي أجريت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ومن المقرر أن يتسلم مهام منصبه رسمياً في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

وهوت العلاقات الأمريكية الفلسطينية إلى الحضيض بعد قرار ترمب في 2017 المتعلق بالاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، وقطعت واشنطن في العام التالي مساعداتها المالية لوكالة "أونروا"، ثم إعلانها "صفقة القرن" بداية العام الجاري، وعدم اعتبارها المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية.

في سياق متصل، أكد بيان اللجنة التنفيذية أن القيادة الفلسطينية ستعمل مع المجتمع الدولي لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، من خلال عقد مؤتمر دولي.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي دعا الرئيس عباس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى بدء خطوات عملية لعقد مؤتمر دولي للسلام مطلع 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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