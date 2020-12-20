سياسة
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الاتحاد الأوروبي: تشكيل حكومة جديدة باليمن خطوة نحو الحل
رحب الاتحاد الأوروبي في بيان مساء السبت بتشكيل حكومة يمنية جديدة. كما شجع جميع أطراف النزاع على الانخراط بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، واستئناف المحادثات السياسية.
الاتحاد الأوروبي: تشكيل حكومة جديدة باليمن خطوة نحو الحل
الاتحاد الأوروبي أكد التزامه العمل على ضمان "سيادة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، ومواصلة دعم الجهود السلمية لحل لصراع" / Reuters
20 ديسمبر 2020

رحّب الاتحاد الأوروبي بتشكيل حكومة يمنية جديدة، معتبراً أنها ”خطوة إيجابية نحو حل سياسي شامل للبلاد".

وقال في بيان، مساء السبت: "سيكون أمام الحكومة الجديدة مهام صعبة، وستحتاج إلى اتخاذ قرارات هامة وشجاعة (لم يذكرها) من أجل اليمن وشعبه".

وأكد البيان "التزام الاتحاد بسيادة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، ومواصلة دعم الجهود الرامية إلى التوصل لحل سلمي للصراع".

وتابع: ”نشجع جميع أطراف النزاع على الانخراط بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة (مارتن غريفيث) للتوصل لوقف شامل لإطلاق النار في كافة أرجاء البلاد واستئناف المحادثات السياسية“.

والجمعة أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" بصدور قرار رئاسي ينص على تشكيل حكومة من 24 وزيراً، برئاسة معين عبد الملك سعيد.

ووفق القرار فإن تشكيل الحكومة جاء بناء على اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني.

ومنذ أسبوع بدأت القوات الحكومية وقوات "الانتقالي" انسحاباً متبادلاً من خطوط التماس في محافظة أبين، تنفيذاً للشق العسكري من اتفاق الرياض الموقّع بين الجانبين في نوفمبر/تشرين الثاني.

وإضافة إلى الصراع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، يشهد اليمن منذ ست سنوات حرباً بين القوات الحكومية المدعومة سعودياً، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانياً.

وأودت الحرب بحياة 233 ألف شخص وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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