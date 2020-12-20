سياسة
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استطلاع رأي: 60% من الفرنسيين غير راضين عن أداء ماكرون
أجرى المعهد الفرنسي للرأي العام استطلاع رأي كشف أن ما يقرب من 60% من الفرنسيين غير راضين عن أداء الرئيس إيمانويل ماكرون. في حين قال 59% من المشاركين إنهم غير راضين عن أداء رئيس الوزراء جان كاستكس، وبذلك تنخفض شعبيته خلال ديسمبر/كانون الأول بنسبة 37%.
استطلاع رأي: 60% من الفرنسيين غير راضين عن أداء ماكرون
الاستطلاع الذي شارك فيه ألف و936 شخصاً يظهر تراجع شعبية ماكرون بنسبة 38% خلال ديسمبر/كانون الأول / Reuters
20 ديسمبر 2020

كشف استطلاع جديد للرأي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام أن ما يقرب من 60% من الفرنسيين غير راضين عن أداء الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأفاد الاستطلاع الذي شارك فيه عبر الإنترنت ألف و936 شخصاً، أعمارهم فوق 18 عاماً، أن شعبية ماكرون، الذي يخضع للحجر الصحي بسبب إصابته بفيروس كورونا، تراجعت بنسبة 38% خلال ديسمبر/ كانون الأول.

في حين قال 59% من المشاركين إنهم غير راضين عن أداء رئيس الوزراء جان كاستكس، وبذلك تنخفض شعبيته خلال ديسمبر/كانون الأول بنسبة 37%.

وأعلن قصر الإليزيه، الخميس، في بيان عن إصابة ماكرون بفيروس كورونا، وأنه أجرى فحص "PCR" عقب ظهور أعراض إصابته بالفيروس.

وأظهر استطلاع آخر للرأي في نوفمبر/تشرين الثاني، أن 7 من كل 10 فرنسيين لا يثقون في إدارة ماكرون لمواجهة الوباء، كما وجد الاستطلاع أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة الوباء "غير متسقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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