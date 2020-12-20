كشف استطلاع جديد للرأي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام أن ما يقرب من 60% من الفرنسيين غير راضين عن أداء الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأفاد الاستطلاع الذي شارك فيه عبر الإنترنت ألف و936 شخصاً، أعمارهم فوق 18 عاماً، أن شعبية ماكرون، الذي يخضع للحجر الصحي بسبب إصابته بفيروس كورونا، تراجعت بنسبة 38% خلال ديسمبر/ كانون الأول.

في حين قال 59% من المشاركين إنهم غير راضين عن أداء رئيس الوزراء جان كاستكس، وبذلك تنخفض شعبيته خلال ديسمبر/كانون الأول بنسبة 37%.

وأعلن قصر الإليزيه، الخميس، في بيان عن إصابة ماكرون بفيروس كورونا، وأنه أجرى فحص "PCR" عقب ظهور أعراض إصابته بالفيروس.

وأظهر استطلاع آخر للرأي في نوفمبر/تشرين الثاني، أن 7 من كل 10 فرنسيين لا يثقون في إدارة ماكرون لمواجهة الوباء، كما وجد الاستطلاع أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة الوباء "غير متسقة".