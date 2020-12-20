سياسة
3 دقيقة قراءة
حاخام إسرائيل يصلي في دبي لسلامة العائلة الإماراتية الحاكمة
افتتح الحاخام الإسرائيلي الأكبر يتسحاق يوسف أول حضانة لأطفال الجالية اليهودية في الإمارات مساء السبت، كما شرع في كتابة أول مخطوطة توراتية في الإمارات، وأقام صلاة خاصة لسلامة العائلة الحاكمة الإماراتية وجميع مواطني الإمارات.
حاخام إسرائيل يصلي في دبي لسلامة العائلة الإماراتية الحاكمة
بدأ الحاخام في كتابة أول مخطوطة توراتية في الإمارات وأقام صلاة خاصة لسلامة العائلة الحاكمة الإماراتية
20 ديسمبر 2020

دشن الحاخام الإسرائيلي الأكبر يتسحاق يوسف أول حضانة لأطفال الجالية اليهودية في الإمارات، وقاد صلاة يهودية خاصة من أجل سلامة العائلة الإماراتية الحاكمة، وفق إعلام عبري.

ونشر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية، الأحد، صوراً من زيارة "يوسف"، وهو الحاخام الأكبر لدى السفارديم (اليهود المتدينين الشرقيين)، لأول بلد عربي، وافتتاحه أول حضانة لأطفال الجالية اليهودية في دبي.

في سياق متصل، ذكر موفد موقع "كيكار هشبات" (ساحة السبت) العبري، المقرب من جمهور المستوطنين، تفاصيل زيارة الحاخام الأكبر الإمارات.

ووصل "يوسف" إلى دبي الخميس بدعوة من الجالية اليهودية هناك، وفق المصدر ذاته.

ودشن، الجمعة، في دبي مبنى جديداً لـ"دراسة التوراة"، بعدما أصبح المكان الحالي ضيقاً ولا يستوعب جميع الأطفال، بحسب الموقع العبري.

ومن هناك تفقد الحاخام الموقع المحدد لإقامة "حمام الطهارة" أو "ميكفا طاهارا"، وهو خزان مياه يؤدي، بحسب اليهودية، الانغماس فيه إلى الطهارة التعبدية، بالإضافة إلى استخدامه لتطهير الأواني والأدوات المشتراة من غير اليهود، كما تستخدمه المرأة للطهارة من "الدورة الشهرية".

وسيكون الحمام المذكور هو الأول في دول الخليج، "و سيخدم جميع دول المنطقة بما في ذلك السعودية والكويت والبحرين وعمان وغيرها"، بحسب المصدر ذاته.

ومساء السبت، بدأ الحاخام في كتابة أول مخطوطة توراة في الإمارات، وقاد صلاة خاصة لسلامة العائلة الحاكمة الإماراتية وجميع مواطني الإمارات.

ويجري الحاخام "يتسحاق يوسف"، الأحد، سلسلة لقاءات في العاصمة أبو ظبي مع وزراء التسامح والثقافة والصحة.

وتتركز المحادثات حول تنظيم الأنشطة الدينية للجالية اليهودية في دولة الإمارات، بما في ذلك إقامة "حمام الطهارة"، ومقبرة لليهود.

ومن المقرر أن يفتتح الحاخام في أبو ظبي وفق تقرير سابق لصحيفة "إسرائيل اليوم"، نشرته الجمعة، معبداً يهودياً جديداً.

وبحسب تقديرات إسرائيلية، يعيش في الإمارات نحو 3 آلاف يهودي يتركز معظمهم في دبي وأبو ظبي.

وكانت إسرائيل والإمارات قد وقعتا، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us