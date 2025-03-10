سياسة
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الشرع: لن نتسامح مع فلول الأسد
في أخبارنا لهذا اليوم.. الشرع يحذر من محاولات جر بلاده إلى حرب أهلية، واعتقال طالب فلسطيني على خلفية احتجاجات داعمة لفلسطين في نيويورك
الشرع: لن نتسامح مع فلول الأسد / TRT Global
10 مارس 2025

الرئيس السوري أحمد الشرع يؤكد عدم التسامح مع فلول الأسد ويحذر من محاولات لتقسيم سوريا. كما أصدر قرارًا بتشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي والتواصل مع الأهالي في الساحل.

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يحذر من استغلال التصدعات في سوريا لزعزعة أمنها، ويقول إن الدول المشاركة في اجتماع عمّان اتفقت على تقديم الدعم الكامل للحكومة السورية الجديدة.

في أولى خطوات ترمب لترحيل بعض الطلاب الداعمين لفلسطين، اعتقلت السلطات الأمريكية طالب الدراسات العليا الفلسطيني محمود خليل، الذي لعب دورًا بارزًا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين العام الماضي بجامعة كولومبيا في نيويورك.

مصدر:TRT Arabi
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