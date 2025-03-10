الرئيس السوري أحمد الشرع يؤكد عدم التسامح مع فلول الأسد ويحذر من محاولات لتقسيم سوريا. كما أصدر قرارًا بتشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي والتواصل مع الأهالي في الساحل.

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يحذر من استغلال التصدعات في سوريا لزعزعة أمنها، ويقول إن الدول المشاركة في اجتماع عمّان اتفقت على تقديم الدعم الكامل للحكومة السورية الجديدة.

في أولى خطوات ترمب لترحيل بعض الطلاب الداعمين لفلسطين، اعتقلت السلطات الأمريكية طالب الدراسات العليا الفلسطيني محمود خليل، الذي لعب دورًا بارزًا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين العام الماضي بجامعة كولومبيا في نيويورك.