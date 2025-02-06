نفتْ متحدثةُ البيتِ الأبيضِ كارولاين ليفيت، أنْ يكونَ الرئيسُ دونالد ترمب قدْ تعهدَ بإرسالِ قواتٍ أمريكيةٍ إلى قطاعِ غزةَ، زاعمةً أنَّ هدفَه تحقيقُ السلامِ.

تعهّدَ الرئيسُ التركيُّ رجب طيب أردوغان بمواصلةِ جهودِ إعادةِ الإعمارِ في المدنِ المتضررةِ من زلزالِ السادسِ من فبراير/شباط ألفينِ وثلاثةٍ وعشرينَ، مؤكداً في ذلك أهميةَ الوحدةِ دولةً وشعباً.

تلقّى الرئيسُ السوريُّ أحمد الشرع اتصالَ تهنئةٍ من الرئيسِ الفرنسيِّ إيمانويل ماكرون الذي دعاهُ إلى زيارةِ باريسَ في "الأسابيعِ المقبلةِ"، وفقَ بيانٍ للرئاسةِ السوريةِ.