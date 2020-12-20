سياسة
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حماس: الإمارات تنخرط إلى جانب الاحتلال ضد الحقوق الفلسطينية
انتقدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري، تحركات دولة الإمارات "المنخرطة جنباً إلى جنب مع الاحتلال الإسرائيلي" على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
حماس: الإمارات تنخرط إلى جانب الاحتلال ضد الحقوق الفلسطينية
قال سامي أبو زهري إن هذا السلوك "يعكس الدعم الإماراتي اللا محدود للاستيطان والاحتلال" / AA
20 ديسمبر 2020

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، إن دولة الإمارات باتت "تنخرط جنباً إلى جنب مع الاحتلال (الإسرائيلي) ضد الحقوق الفلسطينية".

جاء ذلك في تغريدة لسامي أبو زهري، المتحدث باسم الحركة، نشرها على حسابه بموقع "تويتر".

وقال أبو زهري: "التصريحات التي تصدر خلال زيارات بعض المسؤولين الإماراتيين للاحتلال تجاوزت الحدود، وهي تؤكد الانخراط الإماراتي إلى جانب الاحتلال ضد الحقوق الفلسطينية، ومصالح شعوب المنطقة".

وتابع بأن هذا السلوك "يعكس الدعم الإماراتي اللا محدود للاستيطان والاحتلال".

ومؤخراً انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لإماراتيين، يشيدون بـ"تطبيع العلاقات مع إسرائيل ويؤكدون دعمهم لها".

وكانت إسرائيل والإمارات وقعتا، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وترتب على هذا الاتفاق زيارات متبادلة بين الطرفين، في إطارها الرسمي أو الخاص، إلى جانب مشاركة الإمارات اليهود احتفالاتهم بـ"عيد الأنوار".

والاثنين الماضي شارك إماراتيون وبحرينيون في إضاءة شمعدان عيد الأنوار (حانوكا) اليهودي، أمام حائط البراق بالقدس الشرقية المحتلة في حدث هو الأول من نوعه، وفق إعلام عبري.

كما أضاء برج خليفة في دبي، مساء الخميس، احتفالاً بأول ليلة "خاصة جداً" من حانوكا في الإمارات، في حدث هو الأول من نوعه وفق صحيفة "جيروزاليم بوست".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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