بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي حسبما ذكر بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن أردوغان وتبون "بحثا القضايا التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية، وتناولا قضايا إقليمية".

وأكد أن الرئيس أردوغان اطمأن على حالة نظيره الجزائري بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا.

والأحد، ذكرت الرئاسة الجزائرية أن تبون تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره التركي، للاطمئنان على وضعه الصحي.

وأضافت الرئاسة في بيان "اطمأن الرئيس التركي من خلال المكالمة على حالته الصحية، وتمنّى عودة قريبة وميمونة إلى بلاده" كما نقل التلفزيون الرسمي.

وأعرب الرئيس أردوغان عن سعادته بتماثل تبون للشفاء، مؤكداً استعداد بلاده لدعم "مشروع بناء الجزائر الجديدة"، وفق البيان.

وفي 13 من ديسمبر/كانون الأول الجاري أعلن تبون في كلمة وجهّها للجزائريين، تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكداً خضوعه لفترة نقاهة أوصى بها الأطباء.

وأكد الرئيس الجزائري الموجود بألمانيا منذ أسابيع أن عودته للبلاد ستكون بعد نحو أسبوعين.