صرّح مصدران أمنيان عراقيان، الأحد، أن ما لا يقل عن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت في المنطقة الخضراء بالغة التحصين ببغداد، في هجوم استهدف السفارة الأمريكية.

وانطلقت صفارات الإنذار من مجمّع السفارة داخل المنطقة التي تضم مباني حكومية وبعثات أجنبية.

وقال مسؤول أمني يقع مكتبه داخل المنطقة الخضراء إن نظاماً مضاداً للصواريخ، أقيم للدفاع عن السفارة الأمريكية، تمكن من تحويل مسار أحد تلك الصواريخ، حسب وكالة رويترز.

ولم ترد أنباء حول وقوع إصابات، بحسب المصادر الأمنية.

من جانبه، قال الجيش العراقي إن جماعة "خارجة على القانون" هي المسؤولة عن إطلاق الصواريخ صوب المنطقة الخضراء.

وأضاف الجيش في بيان، أن الصواريخ أصابت مجمعاً سكنياً داخل المنطقة الخضراء، ما ألحق أضرار بالمباني والسيارات، لكن لم يسفر عن خسائر بشرية.