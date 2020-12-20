سياسة
2 دقيقة قراءة
هجوم صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية في بغداد دون وقوع إصابات
سقط ما لا يقل عن ثلاثة صواريخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء ببغداد، استهدفت السفارة الأمريكية هناك، دون أن ترد أنباء حول وقوع إصابات حتى الآن، بحسب مصادر أمنية عراقية.
هجوم صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية في بغداد دون وقوع إصابات
صورة أرشيفية للسفارة الأمريكية ببغداد / AA
20 ديسمبر 2020

صرّح مصدران أمنيان عراقيان، الأحد، أن ما لا يقل عن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت في المنطقة الخضراء بالغة التحصين ببغداد، في هجوم استهدف السفارة الأمريكية.

وانطلقت صفارات الإنذار من مجمّع السفارة داخل المنطقة التي تضم مباني حكومية وبعثات أجنبية.

وقال مسؤول أمني يقع مكتبه داخل المنطقة الخضراء إن نظاماً مضاداً للصواريخ، أقيم للدفاع عن السفارة الأمريكية، تمكن من تحويل مسار أحد تلك الصواريخ، حسب وكالة رويترز.

ولم ترد أنباء حول وقوع إصابات، بحسب المصادر الأمنية.

من جانبه، قال الجيش العراقي إن جماعة "خارجة على القانون" هي المسؤولة عن إطلاق الصواريخ صوب المنطقة الخضراء.

وأضاف الجيش في بيان، أن الصواريخ أصابت مجمعاً سكنياً داخل المنطقة الخضراء، ما ألحق أضرار بالمباني والسيارات، لكن لم يسفر عن خسائر بشرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us