سياسة
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جاوش أوغلو لنظيره اليوناني: توقف عن استجداء الآخرين وإلحاق الضرر بسمعة بلدك
حثّ وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، نظيره اليوناني، على التوقف عن استجداء الآخرين وإلحاق الضرر بسمعة بلده، تعليقاً على تصريحاته الأخيرة ضد تركيا.
جاوش أوغلو لنظيره اليوناني: توقف عن استجداء الآخرين وإلحاق الضرر بسمعة بلدك
وزير الخارجية التركي لليونان: لِيَكُن 2021، عاماً نبحث فيه خلافاتنا بشكل عادل وعبر الحوار المباشر والحميمي والجدّي / AA
20 ديسمبر 2020

دعا وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو، نظيره اليوناني، نيكوس ديندياس، أن يكفّ عن طلب المساعدة من الآخرين، وإلحاق الضرر بسمعة شعبه.

جاء ذلك في تغريدة للوزير التركي، ردّ فيها على منشور ديندياس الذي هاجم فيه تركيا.

وقال جاوش أوغلو في تغريدته "عزيزي ديندياس، إليك نصيحة ودية بمناسبة العام الجديد: كفّ عن طلب المساعدة من الآخرين، وإلحاق الضرر بسمعة الشعب اليوناني".

وأضاف: "لِيَكُن 2021، عاماً نبحث فيه خلافاتنا بشكل عادل وعبر الحوار المباشر والحميمي والجدّي".

وفي منشوره، أشار وزير الخارجية اليوناني إلى طرح بلاده مسألة فرض حظر أسلحة على تركيا، لمرات عدة على أجندة الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد أنقرة، جاءت بسبب تخريب الأخيرة، وفق زعمه، وحدة الصف داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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