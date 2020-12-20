دعا وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو، نظيره اليوناني، نيكوس ديندياس، أن يكفّ عن طلب المساعدة من الآخرين، وإلحاق الضرر بسمعة شعبه.

جاء ذلك في تغريدة للوزير التركي، ردّ فيها على منشور ديندياس الذي هاجم فيه تركيا.

وقال جاوش أوغلو في تغريدته "عزيزي ديندياس، إليك نصيحة ودية بمناسبة العام الجديد: كفّ عن طلب المساعدة من الآخرين، وإلحاق الضرر بسمعة الشعب اليوناني".

وأضاف: "لِيَكُن 2021، عاماً نبحث فيه خلافاتنا بشكل عادل وعبر الحوار المباشر والحميمي والجدّي".

وفي منشوره، أشار وزير الخارجية اليوناني إلى طرح بلاده مسألة فرض حظر أسلحة على تركيا، لمرات عدة على أجندة الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد أنقرة، جاءت بسبب تخريب الأخيرة، وفق زعمه، وحدة الصف داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو).