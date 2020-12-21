سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 21 ديسمبر/كانون الأول 2020
نشرة يومية مقدّمة من TRT عربي، لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 21 ديسمبر/كانون الأول 2020
الرئيس التركي يطمأن على نظيره الجزائري هاتفياً ويبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية - صورة أرشيفية / AFP
21 ديسمبر 2020

أهم الأحداث:

أردوغان ونظيره الجزائري يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية وسلالة كورونا الجديدة، ودولٌ تمنع الحركة من بريطانيا و"الصحة العالمية" تحذِّر.

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أردوغان ونظيره الجزائري يبحثان العلاقات الثنائية هاتفياً

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية هاتفياً، مع تماثُل تبون للشفاء من فيروس كورونا. [TRT عربي]

وقالت الرئاسة التركية في بيان: "اطمأن الرئيس التركي من خلال المكالة على صحة الرئيس الجزائري وتمنّى عودة قريبة وميمونة إلى بلاده". [TRT عربي]

سلالة كورونا الجديدة.. دولٌ تمنع الحركة من بريطانيا والصحة العالمية تُحذّر

منعت بلجيكا الرحلات الجوية من بريطانيا إثر ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، وذلك بعد تنفيذ هولندا الإجراء ذاته. [TRT عربي]

جاء ذلك بالتزامن مع دعوة منظمة الصحة العالمية في أوروبا دولها إلى "تعزيز قيودها" مع ظهور السلالة الجديدة. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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