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أردوغان ونظيره الجزائري يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية وسلالة كورونا الجديدة، ودولٌ تمنع الحركة من بريطانيا و"الصحة العالمية" تحذِّر.

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أردوغان ونظيره الجزائري يبحثان العلاقات الثنائية هاتفياً

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية هاتفياً، مع تماثُل تبون للشفاء من فيروس كورونا. [TRT عربي]

وقالت الرئاسة التركية في بيان: "اطمأن الرئيس التركي من خلال المكالة على صحة الرئيس الجزائري وتمنّى عودة قريبة وميمونة إلى بلاده". [TRT عربي]

سلالة كورونا الجديدة.. دولٌ تمنع الحركة من بريطانيا والصحة العالمية تُحذّر

منعت بلجيكا الرحلات الجوية من بريطانيا إثر ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، وذلك بعد تنفيذ هولندا الإجراء ذاته. [TRT عربي]

جاء ذلك بالتزامن مع دعوة منظمة الصحة العالمية في أوروبا دولها إلى "تعزيز قيودها" مع ظهور السلالة الجديدة. [TRT عربي]