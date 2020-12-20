سياسة
2 دقيقة قراءة
لمنع انتقال سلالة كورونا الجديدة.. تركيا تعلق مؤقتاً الرحلات من 4 دول
أعلن وزير الصحة التركي أن بلاده قررت وقف الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا وهولندا والدنمارك وجنوب إفريقيا بشكل مؤقت، لمنع انتقال السلالة الجديدة من فيروس كورونا.
لمنع انتقال سلالة كورونا الجديدة.. تركيا تعلق مؤقتاً الرحلات من 4 دول
وزير الصحة التركي يقول إن قرار وقف الرحلات الوافدة من الدول المذكورة، يأتي لمنع انتقال السلالة الجديدة من فيروس كورونا / AA
20 ديسمبر 2020

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، الأحد، إن بلاده قررت وقف الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا وهولندا والدنمارك وجنوب إفريقيا بشكل مؤقت.

وأوضح قوجه في تغريدة على تويتر، أن قرار وقف الرحلات الوافدة من الدول المذكورة، يأتي لمنع انتقال السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وأضاف أن القرار جاء بتعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان وبالتنسيق مع وزارة النقل.

وكانت كلّ من هولندا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والكويت قد علقت رحلاتها من بريطانيا خوفاً من وصول السلالة الجديدة من الفيروس إلى أراضيها.

وفي وقت سابق حذرت الحكومة البريطانية منظمة الصحة العالمية (WHO)، من قدرة السلالة الجديدة على زيادة سرعة انتشار الفيروس، كما أوضحت أنها أصابت 60% من الحالات الموجودة في لندن.

وتمكن العلماء من اكتشاف آلاف الطفرات المختلفة في عينات الفيروس المسببة لمرض (كوفيد-19)، لكن رغم اختلافها، لم تثبت هذه التغيرات أي تأثير على سرعة انتقال العدوى، أو مدى خطورة الأعراض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us