قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، الأحد، إن بلاده قررت وقف الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا وهولندا والدنمارك وجنوب إفريقيا بشكل مؤقت.

وأوضح قوجه في تغريدة على تويتر، أن قرار وقف الرحلات الوافدة من الدول المذكورة، يأتي لمنع انتقال السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وأضاف أن القرار جاء بتعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان وبالتنسيق مع وزارة النقل.

وكانت كلّ من هولندا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والكويت قد علقت رحلاتها من بريطانيا خوفاً من وصول السلالة الجديدة من الفيروس إلى أراضيها.

وفي وقت سابق حذرت الحكومة البريطانية منظمة الصحة العالمية (WHO)، من قدرة السلالة الجديدة على زيادة سرعة انتشار الفيروس، كما أوضحت أنها أصابت 60% من الحالات الموجودة في لندن.

وتمكن العلماء من اكتشاف آلاف الطفرات المختلفة في عينات الفيروس المسببة لمرض (كوفيد-19)، لكن رغم اختلافها، لم تثبت هذه التغيرات أي تأثير على سرعة انتقال العدوى، أو مدى خطورة الأعراض.