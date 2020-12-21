سياسة
3 دقيقة قراءة
"مجلس الشركاء" السوداني يبحث مستجدات أزمة الحدود مع إثيوبيا
عقد مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الأحد، لبحث كل المستجدات على الحدود الشرقية البلاد، التي شهدت مؤخراً أزمة عقب "الاعتداءات" على قوات للجيش.
"مجلس الشركاء" السوداني يبحث مستجدات أزمة الحدود مع إثيوبيا
السودان أرسل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الحدود مع إثيوبيا لـ"استعادة أراضيه المغتصَبة" في ولاية القضارف / AA
21 ديسمبر 2020

بحث مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان الأحد، كل المستجدات على الحدود الشرقية للبلاد، التي شهدت أزمة مؤخراً عقب الاعتداء على قوات للجيش.

جاء ذلك في اجتماع لمجلس شركاء الفترة الانتقالية برئاسة عبد الفتاح البرهان، حسب بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة.

وأوضح البيان أن المجلس استمع إلى شرح من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بشأن كل المستجدات على الحدود الشرقية للبلاد. وأشاد المجلس بانتشار الجيش لـ"حمايةالسودان وصون سيادة الوطن وعدم التفريط في شبر منه".

والسبت أرسل السودان تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الحدود مع إثيوبيا لـ"استعادة أراضيه المغتصبة" في ولاية القضارف شرقي البلاد، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

يأتي ذلك بعد 3 أيام على إعلان الجيش سقوط خسائر في الأرواح والمعدات، جراء تعرُّض قواته لاعتداء من مليشيا إثيوبية داخل أراضٍ قرب منطقة "الفشقة"، فيما لم تعقِّب إثيوبيا رسمياً على الحادثة.

ولفت البيان إلى أن المجلس تطرَّق إلى قيام دبلوماسية بلاده بدورها في تعزيز علاقات حسن الجوار والتعايش السلمي والتعاون مع الجارة إثيوبيا.

وفي سياق آخر دعا بيان المجلس للإسراع في تشكيل المجلس التشريعي (البرلمان) بالبلاد.

وأصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، قراراً بتشكيل "مجلس شركاء الفترة الانتقالية".

ويضم مجلس شركاء الفترة الانتقالية وفق وسائل محلية 29 عضواً، هم البرهان رئيساً و5 عسكريين آخرين ورئيس الوزراء و13 عضواً من قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم) و7 من الجبهة الثورية (حركات مسلحة) إلى جانب عضوين من شرق السودان يُحدَّدان لاحقاً عقب انعقاد مؤتمر لشرق السودان.

ووقَّعت الحكومة وممثلون عن "الجبهة الثورية" في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتفاق سلام في جوبا.

والحكومة الراهنة تشكَّلت في 5 سبتمبر/أيلول 2019، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان من العام ذاته عمر البشير (1989-2019) من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us