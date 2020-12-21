يتلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الاثنين، جرعته الأولى من لقاح فيروس كورونا على الهواء مباشرة، ضمن جهد متزايد لإقناع الأمريكيين بأن اللقاحات آمنة.

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء طرح لقاح ثانٍ أنتجته شركة موديرنا، لينضم إلى لقاح فايزر ضمن ترسانة البلاد ضد جائحة فيروس كورونا، الذي راح ضحيته حتى الآن أكثر من 317 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وقال بايدن عن قراره: "لا أريد أن أتقدم الصفوف، لكنني أريد أن أتأكد من أننا نظهر للشعب الأمريكي أنه من الآمن اتخاذ القرار".

والجمعة حصل نائب الرئيس مايك بنس، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، ونواب آخرون على جرعات اللقاح.

فاعلية اللقاح ضد السلالة الجديدة

من جانب آخر، قال رئيس الجهود الحكومية الأمريكية لتطوير لقاح كورونا الطبيب منصف السلاوي في مؤتمر صحفي: "على الأغلب لن تكون اللقاحات المتاحة حالياً فعالة مع سلالة الفيروس الجديدة المُبلغ عنها في المملكة المتحدة"، حسب شبكة CNN.

وأضاف المسؤول الطبي الأمريكي أن "فيروس كورونا قد يميل إلى التباين لأن العملية التي يستخدمها الفيروس أكثر عرضة للأخطاء".

وأشار إلى أن "الجوانب الحرجة للفيروس مثل بروتين السنبلة المُتضمن في اللقاح، خاصة جداً بكوفيد-19 ومن غير المرجح أن تتحور كثيراً".

وقال السلاوي: "نظراً إلى أن اللقاحات تستخدم أجساماً مضادة للعديد من الأجزاء المختلفة من بروتين السنبلة، فإن فرص تغيرها جميعاً على ما أعتقد منخفضة".

وكانت هولندا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والكويت قد علقت رحلاتها من بريطانيا خوفاً من وصول السلالة الجديدة من الفيروس إلى أراضيها.

فيما أعلنت تركيا وقف الرحلات مؤقتاً من هناك، وتطبيق الحجر الصحي على القادمين.

والسبت فرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إجراءات إغلاق صارمة جديدة في لندن وجنوب شرق إنجلترا، في محاولة لإبطاء تقدُّم الفيروس.

ولتبرير إعادة فرض الإغلاق قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الأحد: "السلالة الجديدة من كورونا خرجت عن السيطرة، توجد تدابير.. قد تستمر حتى توزيع لقاح".

وحتى مساء الأحد تجاوزت الإصابات عالمياً 76 مليوناً و985 ألفاً، توفي منهم مليون و697 ألفاً و260، وتعافى 53 مليوناً و985 ألفاً و223، حسب موقع Worldometers.