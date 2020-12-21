تراجعت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية الاثنين بأكثر من 3%، مع تزايد المخاوف من سلالة جديدة لفيروس كورونا ظهرت في بريطانيا.

ودعت منظمة الصحية العالمية الدول الأوروبية إلى "تعزيز القيود" على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر في بريطانيا، حسب ما أفاد فرعها الأوروبي.

وتحدثت المنظمة العالمية عن "مؤشرات أولية تفيد بأن عدوى السلالة قد تكون أكبر"، فضلاً عن أنها "قد تؤثر في فاعلية بعض أساليب التشخيص".

ودفعت هذه المخاوف إلى هبوط أسعار الخام بفعل احتمالية تراجع الطلب على المصدر الأبرز للطاقة عالمياً، في وقت كانت فيه الآمال معقودة على توزيع اللقاحات المعتمدة بحلول نهاية العام الجاري.

وبحلول الساعة 06:19 ت.غ تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير/شباط بنسبة 3.01% أو 1.53 دولار إلى 50.73 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير/شباط بنسبة 2.75% أو 1.36 دولار إلى 47.87 دولار للبرميل.