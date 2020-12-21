سياسة
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أسعار النفط تهبط 3% بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا
تراجعت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية مع تزايد المخاوف من سلالة جديدة لفيروس كورونا ظهرت في بريطانيا. كما دعت منظمة الصحية العالمية الدول الأوروبية إلى "تعزيز القيود"، وصرحت بأن"المؤشرات الأولية تفيد بأن عدوى السلالة قد تكون أكبر".
أسعار النفط تهبط 3% بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا
منظمة الصحة العالمية تقول إن "مؤشرات أولية تفيد بأن عدوى السلالة قد تكون أكبر" / Reuters
21 ديسمبر 2020

تراجعت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية الاثنين بأكثر من 3%، مع تزايد المخاوف من سلالة جديدة لفيروس كورونا ظهرت في بريطانيا.

ودعت منظمة الصحية العالمية الدول الأوروبية إلى "تعزيز القيود" على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر في بريطانيا، حسب ما أفاد فرعها الأوروبي.

وتحدثت المنظمة العالمية عن "مؤشرات أولية تفيد بأن عدوى السلالة قد تكون أكبر"، فضلاً عن أنها "قد تؤثر في فاعلية بعض أساليب التشخيص".

ودفعت هذه المخاوف إلى هبوط أسعار الخام بفعل احتمالية تراجع الطلب على المصدر الأبرز للطاقة عالمياً، في وقت كانت فيه الآمال معقودة على توزيع اللقاحات المعتمدة بحلول نهاية العام الجاري.

وبحلول الساعة 06:19 ت.غ تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير/شباط بنسبة 3.01% أو 1.53 دولار إلى 50.73 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير/شباط بنسبة 2.75% أو 1.36 دولار إلى 47.87 دولار للبرميل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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