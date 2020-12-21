أنهت شركتان تركيتان صناعة النموذج الأولي لأول زورق مسلح غير مأهول مُسيَّر عن بعد، ومن المخطط أن يوكل إليه عدد من مهام حماية الوطن الأزرق الممتد على طول المياه الإقليمية التركية حال تدشينه نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتمكنت شركتا "متكسان" للصناعات الدفاعية وحوض بناء السفن "آريس" (Ares) التركيتان من صناعة نموذج أولي للزورق الذي يحمل اسم "سيدا" (SİDA).

عين الوطن الساهرة

ويتميز زورق "سيدا" الذي يعتبر أحد أهم الصناعات الدفاعية التركية بقدراته الفائقة على حراسة المجالات البحرية ومراقبتها، بالإضافة إلى قدرته على قطع مسافة تصل إلى 400 كيلومتر في المرة الواحدة وبسرعة تصل إلى 65 كيلومتراً في الساعة، فضلاً عن امتلاكه أنظمة اتصالات مشفَّرة محلية الصنع وقدرته على المراقبة الليلية والنهارية.

ويعد الزورق الذي جرى إنتاجه بجهود وطنية مشتركة، من مواد مبتكرة ومركبة متطورة، ويتميز بالقدرة على التحكم به عن بعد من مقر قيادة ساحلي أو مركبات متنقلة على الساحل أو منصات عائمة في عرض البحر مثل حاملات الطائرات والفرقاطات.

قدرات فائقة ومهام متنوعة

وتتوقع الشركتان المنتجتان أن يلعب الزورق المسير دوراً كبيراً في تنفيذ مهام عملياتية متعددة، إذ تلعب إمكانياته الشيء الكثير، ما يفرض وجوده بقوة في الساحة الإقليمية سريعة التقلبات والأحداث.

ويتسع دور "سيدا" لكثير من المهام البحرية كالاستطلاع والمراقبة وعمليات الاستخبارات والمرافقة المسلحة وحماية القوات البحرية وأمن المنشآت الاستراتيجية والحرب السطحية والحرب غير المتكافئة وغيرها من الاحتياجات العملياتية المختلفة.

ويمتلك "سيدا" قدرات فعالة في مجال المشاركة في عمليات مشتركة مكونة من عدد كبير من الزوارق المسيرة، وتنسيق تلك العمليات مع الطائرات من دون طيار والطائرات المأهولة، وتشويش أنظمة اتصالات العدو في بيئة الحرب الإلكترونية، ويمكن تزويده بأنظمة اتصالات واستخبارات.

وبالإضافة إلى كونه مركبة بحرية مسيرة يجري التحكم فيها عن بعد فقد جرى تجهيز "سيدا" بقدرات متفوقة ومتطورة لخوض العمليات العسكرية البحرية، وميزات أخرى تتعلق بالذكاء الاصطناعي والقيادة المستقلة.

حارس الوطن الأزرق يدخل الخدمة

تستعد الشركتان المنتجتان لإنزال زورق "سيدا" إلى البحر نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري، ليبدأ بمهام عملياتية تساهم في حماية حدود الوطن، بعد أن أتمت الشركتان المُصنِّعتان له الاختبارات اللازمة بالتعاون مع شركة "روكيتسان" التركية لصناعة الصواريخ.

وقال أوتقو آلانج مدير عام "آريس" إن شركته تشعر بالفخر لأنها ساهمت في إنتاج أول زورق مسلح بحري مُسيَّر في تركيا، لافتاً إلى أن الزورق المذكور سوف توكل إليه مهام متعددة لحماية الوطن الأزرق بعد دخوله الخدمة وإنزاله إلى عرض البحر.

وأوضح آلانج لوكالة الأناضول أن إنتاج الزورق جاء بالدرجة الأولى لتوفير تقنيات حربية بحرية للقوات المسلحة، والمساهمة في مراقبة المياه الإقليمية التركية في بحر إيجه والبحر المتوسط.

وتابع: "(سيدا) قادر على توفير خدمات مهمة في حل مشاكل مراقبة المياه الإقليمية، ورصد تحركات العدو لا سيما في الجزر الصخرية والمناطق الضيقة الأخرى، إضافة إلى قدرته على جمع المعلومات الاستخبارية والاشتباك المباشر مع العدو".

وأضاف آلانج أن عملية تصنيع الزورق المسلح والمسيّر "سيدا" التي تخللتها دراسات وأبحاث متعددة الأوجه بدأت قبل نحو 3 سنوات، واصفاً الزورق بأنه سلاح فعال أكثر من كونه مركبة حربية بحرية.

شراكة لصناعات مبتكرة

ولفت مدير عام شركة حوض بناء السفن إلى أن شركته رغبت في التعاون مع شركة "متكسان" للصناعات الدفاعية، لدورها المهم الذي لعبته في تطوير أنظمة التحكم عن بعد والقيادة والأنظمة المستقلة وتطوير البرامج المحلية وتوفير البنية التحتية للاتصالات المشفرة.

وأشار آلانج إلى أن عملية إنزال الزورق "سيدا" إلى مياه البحر ستجري نهاية الشهر الجاري، بعد إجراء الاختبارات النهائية لأنظمة التحكم عن بعد وأنظمة القيادة المستقلة، ليبدأ تنفيذ مهامه العملياتية فور ضمه إلى ترسانة القوات المسلحة التركية.

ونوه بأن شركته أكملت تصميماً جديداً لقوارب مختلفة بقدرات فعالة تعمل في مجالات المراقبة والاستطلاع والمساعدات الإنسانية ومكافحة الحرائق والإخلاء وإنقاذ الضحايا ورصد الغواصات والحرب الإلكترونية.

بدوره قال نائب المدير العام لشركة متكسان أردال طورون إن شركته تنتج العديد من أنظمة البنى التحتية المستخدمة في المركبات الجوية من دون طيار وأنظمة الصواريخ.

وأشار طورون للأناضول بشعوره بالفخر لمشاركة شركته في صناعة أول زورق مسلح مُسيَّر غير مأهول في تركيا، مشدداً على أهمية المركبات الحربية المُسيَّرة في الحروب، ودور هذه الوسائل الدفاعية في التقليل من الخسائر البشرية.

ولفت إلى أن شركته توفِّر الأنظمة العسكرية ذات القيادة التلقائية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بالكامل، مشيراً إلى أن الزورق المسلح والمُسيَّر "سيدا" يمتلك نظاماً للقيادة التلقائية والمستقلة قادراً على التحكم في جميع تحركات المركبة من خلال الاستفادة من نظام التموضع العالمي (GPS).