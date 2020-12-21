أعلنت السلطات التونسية الاثنين توقيف وزير البيئة والشؤون المحلية المُقال مصطفى العروي، للتحقيق في قضية توريد شحنات نفايات إيطالية إلى البلاد، حسبما صرّح بدر الدين القمودي رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، للأناضول.

وقال القمودي: "جرى توقيف الوزير السابق مصطفى العروي تحفظيّاً على ذمة التحقيق في قضية توريد نفايات إيطالية إلى تونس"، فيما كشف مصدر مطلع للأناضول عن "توقيف 5 من كبار مسؤولي وزارة البيئة والشؤون المحلية (لم يسمِّهم) للتحقيق في القضية ذاتها".

وقال المصدر مفضّلاً عدم نشر اسمه كونه غير مخول للحديث إلى الإعلام، إنه من المقرر أن يجرى التحقيق معهم اليوم في محكمة سوسة شرقي البلاد.

والأحد أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إعفاء وزير البيئة والشؤون المحلية مصطفى العروي من مهام منصبه من دون إعلان أسباب الإقالة.

وأوضح بيان مقتضب للحكومة أنه تقرر تكليف وزير التجهيز والإسكان كمال الدوخ بالإشراف على وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة.

وفي يوليو/تموز الماضي ضبطت سلطات الجمارك في مدينة سوسة الساحلية (شرق) حاويات تضم نفايات سامة من إيطاليا لا تطابق معايير استيراد النفايات بالعالم، ما أثار ردود فعل غاضبة في البلاد.