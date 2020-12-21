سياسة
2 دقيقة قراءة
تونس.. توقيف وزير البيئة المُقال للتحقيق في "النفايات الإيطالية"
صرّح بدر الدين القمودي رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ومراقبة التصرُّف في المال العام في تونس بأن السلطات قررت توقيف وزير البيئة والشؤون المحلية المُقال مصطفى العروي، للتحقيق في قضية توريد شحنات نفايات إيطالية إلى البلاد.
تونس.. توقيف وزير البيئة المُقال للتحقيق في "النفايات الإيطالية"
السلطات التونسية توقِّف وزير البيئة والشؤون المحلية المُقال مصطفى العروي للتحقيق في قضية النفايات الإيطالية / إعلام محلي
21 ديسمبر 2020

أعلنت السلطات التونسية الاثنين توقيف وزير البيئة والشؤون المحلية المُقال مصطفى العروي، للتحقيق في قضية توريد شحنات نفايات إيطالية إلى البلاد، حسبما صرّح بدر الدين القمودي رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، للأناضول.

وقال القمودي: "جرى توقيف الوزير السابق مصطفى العروي تحفظيّاً على ذمة التحقيق في قضية توريد نفايات إيطالية إلى تونس"، فيما كشف مصدر مطلع للأناضول عن "توقيف 5 من كبار مسؤولي وزارة البيئة والشؤون المحلية (لم يسمِّهم) للتحقيق في القضية ذاتها".

وقال المصدر مفضّلاً عدم نشر اسمه كونه غير مخول للحديث إلى الإعلام، إنه من المقرر أن يجرى التحقيق معهم اليوم في محكمة سوسة شرقي البلاد.

والأحد أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إعفاء وزير البيئة والشؤون المحلية مصطفى العروي من مهام منصبه من دون إعلان أسباب الإقالة.

وأوضح بيان مقتضب للحكومة أنه تقرر تكليف وزير التجهيز والإسكان كمال الدوخ بالإشراف على وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة.

وفي يوليو/تموز الماضي ضبطت سلطات الجمارك في مدينة سوسة الساحلية (شرق) حاويات تضم نفايات سامة من إيطاليا لا تطابق معايير استيراد النفايات بالعالم، ما أثار ردود فعل غاضبة في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us