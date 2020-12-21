سياسة
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رئيس البرلمان التركي يصل إلى جمهورية شمال مقدونيا
وصل رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب والوفد المرافق له الاثنين، إلى سكوبية عاصمة جمهورية شمال مقدونيا، في زيارة رسمية يُرتقب أن يلتقي خلالها نظيره طلعت جعفري، ورئيس الوزراء زوران زائيفن، والرئيس ستيفو بنداروفسكي.
رئيس البرلمان التركي يصل إلى جمهورية شمال مقدونيا
رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب يصل إلى سكوبية عاصمة جمهورية شمال مقدونيا في زيارة رسمية / AA
21 ديسمبر 2020

وصل رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب والوفد المرافق له الاثنين، إلى سكوبية عاصمة جمهورية شمال مقدونيا في زيارة رسمية.

وكان في استقبال شنطوب والوفد المرافق له بمطار سكوبية الدولي نائب رئيس برلمان شمال مقدونيا جوران ميسكوف، ورئيس المحكمة الدستورية صالح مراد، والسفير التركي حسن محمد سكيزكوك.

ومن المقرر أن يعقد شنطوب عدداً من اللقاءات مع مسؤولين مقدونيين أبرزهم نظيره طلعت جعفري، ورئيس الوزراء زوران زائيفن، والرئيس ستيفو بنداروفسكي.

وسيشارك شنطوب في الاحتفالات بيوم تعليم اللغة التركية الموافق 21 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

يُشار إلى أن أتراك شمال مقدونيا حصلوا في 21 ديسمبر/كانون الأول 1944 على حق التعلم بلغتهم الأم في عهد جمهورية يوغسلافيا السابقة. وبعد استقلالها أعلنت شمال مقدونيا 21 ديسمبر/كانون الأول من كل عام يوماً لتعليم التركية بموجب تعديل قانوني في 15 فبراير/شباط 2007.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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