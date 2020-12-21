أُصيب خمسة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة نابلس (شمال) الاثنين، كما هدم منزلين جنوب مدينة الخليل (جنوب) واعتقل تسعة فلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر الاثنين حي رأس العين جنوبي مدينة بنابلس لتنفيذ اعتقالات.

ووفق المصادر ذاتها فإن تلك القوة داهمت أيضاً محلاً تجارياً وصادرت أجهزة حاسوب، وخلال انسحابها وقعت مواجهات مع شبان فلسطينيين رشقوها بالحجارة والزجاجات الحارقة، في حين أطلق الجيش النار فأصاب خمسة فلسطينيين بالرصاص الحي.

وأضاف الشهود: "جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقِّي العلاج". ووفق مصادر طبية وُصفت جميع الإصابات بأنها غير خطيرة".

وإلى الجنوب من مدينة الخليل هدمت قوات الاحتلال منزلين وغرفة متنقلة وبئراً للمياه في خربة "السيميا" شمال غرب بلدة السموع.

وقال الناشط في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية فؤاد العمور إن المنزلين تسكنهما أسرتان من عائلة أبو القيعان الفلسطينية، ولم يحدد عدد أفرادها.

إلى ذلك أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة فلسطينيين من عدة محافظات بالضفة الغربية.

وذكر النادي أن الاعتقالات تركزت في محافظتَي جنين ونابلس (شمال) والقدس (وسط) والخليل (جنوب).