كشف مركز أبحاث "سيتيزن لاب" التابع لجامعة تورونتو الكندية اختراق السعودية والإمارات هواتف عشرات الصحفيين العاملين في شبكة "الجزيرة" القطرية.

وقال المركز الكندي، في دراسة نشرها الأحد، إن عمليات الاختراق تمت باستخدام "برنامج بيغاسوس للتجسس الذي طورته مجموعة NSO الإسرائيلية".

وأضاف أن برنامج التجسس تم استخدامه لـ"اختراق 36 هاتفاً شخصياً لصحفيين، ومنتجين، ومراسلين، ومديرين تنفيذيين في قناة الجزيرة، إضافة إلى هاتف شخصي واحد يعود لصحفي يعمل في تلفزيون العربي بالعاصمة البريطانية لندن".

كما أشار إلى أن عمليات الاختراق تمت خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/آب الماضيين، من خلال تقنية "النقرة الصفرية" (زيرو كليك)، التي لا ترتبط بنقر الهدف (الشخص الذي سيتم التجسس عليه) على أي رابط من أجل الوصول إلى هاتفه.

وتلك الخاصية تقوم على رسائل نصية تصيب الهواتف الخلوية المستهدفة دون حاجة إلى اتخاذ أي خطوة من مستخدميها، فمن خلال الإبلاغ فقط بوصول الرسالة توجه البرمجيات الهواتف إلى تحميل محتوى الرسالة على خوادم على صلة بمجموعة NSO الإسرائيلية، وفق "سيتيزن لاب".

ولفتت الدراسة التي أجراها "سيتيزن لاب " إلى أن جميع الهواتف التي تعرضت للاختراق كانت أجهزة "آيفون" التابعة لشركة آبل، و تستخدم نظام تشغيل يسبق "iOS14".

يشار إلى أن مختبر "سيتيزن لاب" أبلغ شركة "آبل" بنتائج دراسته، وقال إن الشركة الأمريكية تتولى بدورها التحقيق في هذه الثغرات الأمنية في هواتفها وعمليات الاختراق.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن هاتف مالك شركة أمازون، الملياردير جيف بيزوس، تعرض للاختراق عام 2018، بعد تلقيه رساله عبر تطبيق "واتس آب" مرسلة من الحساب الشخصي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

كما أشارت إلى أنه تم استخراج كميات كبيرة من البيانات من هاتف بيزوس في أثناء الاختراق.