سياسة
3 دقيقة قراءة
عبر برمجية إسرائيلية.. تجسس سعودي إماراتي على هواتف صحفيين في الجزيرة
كشف مركز أبحاث "ستيزن لاب" التابع لجامعة تورونتو الكندية، اختراق السعودية والإمارات هواتف عشرات الصحفيين العاملين في شبكة "الجزيرة" القطرية. وقال المركز الكندي إن عمليات الاختراق تمت باستخدام "برنامج بيغاسوس للتجسس الذي طورته مجموعة NSO الإسرائيلية".
عبر برمجية إسرائيلية.. تجسس سعودي إماراتي على هواتف صحفيين في الجزيرة
مركز أبحاث يكشف اختراق السعودية والإمارات هواتف عشرات الصحفيين العاملين في شبكة "الجزيرة" القطرية / AFP
21 ديسمبر 2020

كشف مركز أبحاث "سيتيزن لاب" التابع لجامعة تورونتو الكندية اختراق السعودية والإمارات هواتف عشرات الصحفيين العاملين في شبكة "الجزيرة" القطرية.

وقال المركز الكندي، في دراسة نشرها الأحد، إن عمليات الاختراق تمت باستخدام "برنامج بيغاسوس للتجسس الذي طورته مجموعة NSO الإسرائيلية".

وأضاف أن برنامج التجسس تم استخدامه لـ"اختراق 36 هاتفاً شخصياً لصحفيين، ومنتجين، ومراسلين، ومديرين تنفيذيين في قناة الجزيرة، إضافة إلى هاتف شخصي واحد يعود لصحفي يعمل في تلفزيون العربي بالعاصمة البريطانية لندن".

كما أشار إلى أن عمليات الاختراق تمت خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/آب الماضيين، من خلال تقنية "النقرة الصفرية" (زيرو كليك)، التي لا ترتبط بنقر الهدف (الشخص الذي سيتم التجسس عليه) على أي رابط من أجل الوصول إلى هاتفه.

وتلك الخاصية تقوم على رسائل نصية تصيب الهواتف الخلوية المستهدفة دون حاجة إلى اتخاذ أي خطوة من مستخدميها، فمن خلال الإبلاغ فقط بوصول الرسالة توجه البرمجيات الهواتف إلى تحميل محتوى الرسالة على خوادم على صلة بمجموعة NSO الإسرائيلية، وفق "سيتيزن لاب".

ولفتت الدراسة التي أجراها "سيتيزن لاب " إلى أن جميع الهواتف التي تعرضت للاختراق كانت أجهزة "آيفون" التابعة لشركة آبل، و تستخدم نظام تشغيل يسبق "iOS14".

يشار إلى أن مختبر "سيتيزن لاب" أبلغ شركة "آبل" بنتائج دراسته، وقال إن الشركة الأمريكية تتولى بدورها التحقيق في هذه الثغرات الأمنية في هواتفها وعمليات الاختراق.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن هاتف مالك شركة أمازون، الملياردير جيف بيزوس، تعرض للاختراق عام 2018، بعد تلقيه رساله عبر تطبيق "واتس آب" مرسلة من الحساب الشخصي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

كما أشارت إلى أنه تم استخراج كميات كبيرة من البيانات من هاتف بيزوس في أثناء الاختراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us