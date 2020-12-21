سياسة
2 دقيقة قراءة
"أوبو" و"سامسونغ" تبدآن تصنيع منتجاتهما قريباً في تركيا
أفادت مصادر مطلعة لموقع وكالة بلومبيرغ الناطق بالتركية بأن تركيا تستعد لاستقبال استثمارات إنتاجية لشركتي أوبو وسامسونغ الرائدتين في مجال الهواتف النقّالة، في خطوة تعزز موقع تركيا كمركز لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
"أوبو" و"سامسونغ" تبدآن تصنيع منتجاتهما قريباً في تركيا
شركتا أوبو وسامسونغ تستعدان لبدء تصنيع منتجاتهما في تركيا
21 ديسمبر 2020

تستعد تركيا لاستقبال استثمارات إنتاجية لشركتي أوبو وسامسونغ الرائدتين في مجال الهواتف النقّالة، في خطوة تعزز أهمية تركيا كمركز لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفقاً لما أفادت به مصادر مطلعة لموقع وكالة بلومبيرغ الناطق بالتركية.

وأوضحت المصادر أن شركة "أوبو" الصينية تهدف إلى بدء الإنتاج في مصانع بمدينتي إسطنبول وقوجه إلي التركيتين اعتباراً من الشهر المقبل، لافتة إلى أن المنتجات لن تُجمّع أجزاؤها فقط، بل ستُصنِّع بالكامل في تركيا.

ويُنتظر أن تبدأ الشركة استثماراتها المقدّرة بخمسين مليون دولار فور الحصول على وثيقة الحافز الاستثماري وإنهاء الأعمال الإنشائية اللازمة. كما يُتوقّع أن تصبح تركيا نقطة لتصدير منتجات الشركة إلى أوروبا.

وأُسِست شركة "أوبو" عام 2004 في مدينة دونغ غوان الصينية، ويعمل بها حالياً أكثر من 40 ألف موظف، واستطاعت منتجاتها الوصول إلى ما يزيد على 300 مليون مستخدم.

على الجانب الآخر، أفادت المصادر بأن عملاق التكنولوجيا "سامسونغ" يُتوقع أيضاً أن يبدأ الإنتاج قريباً في مدينة إسطنبول عبر مقاول من الباطن، مشيرةً إلى أن الإنتاج سيركّز على التجميع بالأساس.

وأسِست شركة "سامسونغ" عام 1938 في كوريا الجنوبية، وتعد اليوم من أكبر الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا والاتصالات، إذ حققت هواتفها الذكية في الربع الثالث من عام 2020 أعلى أرباح خلال الأعوام الستة الماضية.

ونِشِر في الجريدة الرسمية التركية تفاصيل الحوافز الاستثمارية التي ستتمتع بها الشركتان، وأبرزها الإعفاء الجمركي على واردات الشركتين ولوازم الإنتاج حتى أغسطس/آب 2021.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us