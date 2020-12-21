تستعد تركيا لاستقبال استثمارات إنتاجية لشركتي أوبو وسامسونغ الرائدتين في مجال الهواتف النقّالة، في خطوة تعزز أهمية تركيا كمركز لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفقاً لما أفادت به مصادر مطلعة لموقع وكالة بلومبيرغ الناطق بالتركية.

وأوضحت المصادر أن شركة "أوبو" الصينية تهدف إلى بدء الإنتاج في مصانع بمدينتي إسطنبول وقوجه إلي التركيتين اعتباراً من الشهر المقبل، لافتة إلى أن المنتجات لن تُجمّع أجزاؤها فقط، بل ستُصنِّع بالكامل في تركيا.

ويُنتظر أن تبدأ الشركة استثماراتها المقدّرة بخمسين مليون دولار فور الحصول على وثيقة الحافز الاستثماري وإنهاء الأعمال الإنشائية اللازمة. كما يُتوقّع أن تصبح تركيا نقطة لتصدير منتجات الشركة إلى أوروبا.

وأُسِست شركة "أوبو" عام 2004 في مدينة دونغ غوان الصينية، ويعمل بها حالياً أكثر من 40 ألف موظف، واستطاعت منتجاتها الوصول إلى ما يزيد على 300 مليون مستخدم.

على الجانب الآخر، أفادت المصادر بأن عملاق التكنولوجيا "سامسونغ" يُتوقع أيضاً أن يبدأ الإنتاج قريباً في مدينة إسطنبول عبر مقاول من الباطن، مشيرةً إلى أن الإنتاج سيركّز على التجميع بالأساس.

وأسِست شركة "سامسونغ" عام 1938 في كوريا الجنوبية، وتعد اليوم من أكبر الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا والاتصالات، إذ حققت هواتفها الذكية في الربع الثالث من عام 2020 أعلى أرباح خلال الأعوام الستة الماضية.

ونِشِر في الجريدة الرسمية التركية تفاصيل الحوافز الاستثمارية التي ستتمتع بها الشركتان، وأبرزها الإعفاء الجمركي على واردات الشركتين ولوازم الإنتاج حتى أغسطس/آب 2021.