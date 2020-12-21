قال نائب الرئيس التركي فؤاد أُقطاي، إن تركيا أصبحت في المرتبة 20 عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، وذلك بفضل الجهود التي بُذلت لتحقيق السيادة الوطنية في هذا المجال.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أُقطاي في مؤتمر القمة الوطنية للأمن السيبراني بالعاصمة أنقرة، أشار فيها إلى أن تركيا حققت قفزة متميزة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي، بتقدمها 23 مرتبة عما كانت عليه سابقاً.

ولفت أُقطاي إلى أنّ الأمن السيبراني وأمن المعلومات بات جزءاً من حماية الأوطان وتحقيق سيادتها.

وتابع قائلاً "إن لم نحمِ وطننا كما يجب، فلا يمكن أن ننظر إلى المستقبل بأمان"، لافتاً إلى أنّ الحملة الوطنية التكنولوجية التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان أحد أهم أهدافها تحقيق السيادة التركية في مجال الأمن السيبراني.

وشدّد أقطاي على أهمية التحكُّم في المعطيات ومعلومات الإنترنت وصناعتها من أجل بناء مستقبل واعد.

كما أوضح أقطاي أنّ تركيا تهدف إلى لوصول إلى المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، وذلك باستغلال الموارد البشرية الكبيرة التي تمتلكها.

وفي سياق متصل، لفت أقطاي إلى أن تأسيس أكاديمية هيئة الاتصالات والمعلومات يهدف لإعداد الكوادر البشرية التركية للمستقبل.

وأشار إلى أنّ هيئة الاتصالات والمعلومات (BTK) تعطي دروساً بشكل متواصل عن الأمن السيبراني والجيل الخامس (5G) وغيرها من المجالات الرقمية، مبيناً أن عدد الطلاب المسجلين في الأكاديمية تجاوز 500 ألف شخص.