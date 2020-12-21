سياسة
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مسؤول تركي: الدفاع يتطلب تكامل مختلف القطاعات إلى جانب الأسلحة
أكد رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، إسماعيل دمير، إن الدفاع في أي بلد يتطلب وجود هيكل متكامل منسق في مجال الطاقة والنقل والاتصالات والمعلوماتية والزراعة والصحة بالإضافة إلى الأسلحة.
مسؤول تركي: الدفاع يتطلب تكامل مختلف القطاعات إلى جانب الأسلحة
 رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية إسماعيل دمير / AA
21 ديسمبر 2020

قال رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، إسماعيل دمير، إن الدفاع في أي بلد لا يقتصر فقط على الأسلحة والأقمار الصناعية وأنظمة الدفاع، إنما يتطلب وجود هيكل متكامل منسق في مجال الطاقة والنقل والاتصالات والمعلوماتية والزراعة والصحة.

وأوضح دمير في كلمة بمؤتمر القمة الوطنية للأمن السيبراني بالعاصمة أنقرة الإثنين، أن مؤسسة الصناعات الدفاعية تولي أهمية كبيرة للتعاون مع مختلف المؤسسات والمنظمات خاصة في هذا العصر الرقمي.

وأكد على أهمية العناصر المشكلة للبنية التحتية في قضايا الأمن السيبراني والهجوم الإلكتروني من أنظمة إطلاق الأقمار الصناعية وبنية الشبكة الفضائية.

يشار أن أكثر من 60 فعالية ستُقام في إطار أسبوع الأمن السيبراني، كما أن أكثر من 100 خبير وأسماء بارزة سيشاركون في إلقاء كلمات خلال الفعالية.

كما سيتم تقديم منتجات وخدمات الأمن السيبراني التي انتجتها الشركات التركية بقدراتها المحلية والوطنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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