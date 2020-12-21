أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الاثنين، إسقاط مروحية عسكرية تابعة للسعودية في محافظة مأرب، شرقي البلاد.

جاء ذلك وفق بيان مقتضب للمتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، فيما لم تصدر السلطات السعودية أو قوات التحالف أي إفادات رسمية بشأن الحادث.

وقال سريع: "تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة استطلاعية مقاتلة صينية الصنع من طراز (CH4) تابعة لسلاح الجو السعودي".

وأضاف: "جرى استهدافها بصاروخ أثناء تنفيذها مهام عدائية (لم يحددها) في مديرية مدغل بمحافظة مأرب"، دون أن يتطرق البيان إلى تفاصيل أخرى،

وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلّف بعضها خسائر بشرية ومادية، بينما تقول الجماعة إن الهجمات تأتي رداً على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

وتشهد اليمن حرباً منذ أكثر من ست سنوات، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.