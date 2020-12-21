أكدت المديرة العامة للوكالة الأوروبية للأدوية إيمير كوك عدم وجود “أي دليل” يتيح القول إن لقاح فايزر-بيونتك، لن يكون فاعلاً لمكافحة السلالة الجديدة من فيروس كورونا والتي ظهرت خصوصاً في المملكة المتحدة، بحسب ما نقلت شبكة “يورو نيوز“.

وصادقت الوكالة الأوروبية للأدوية، مساء الاثنين، على استخدام لقاح فايزر- بيونتك، في دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت إيمير كوك في مؤتمر صحفي: “يسعدني أن أكون هنا وأعلن أن اللجنة العلمية للوكالة اجتمعت اليوم وأوصت بتصريح تسويق مشروط في الاتحاد الأوروبي للقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتك“.

وأضافت أن التجارب السريرية أظهرت أن اللقاح كان فعالاً في الوقاية من كورونا لدى الأشخاص من سن 16 عاماً.

وتابعت أن الرأي العلمي للوكالة الأوروبية يمهد الطريق لأول ترخيص تسويق للقاح كورونا في الاتحاد الأوروبي، مع الأخذ بالاعتبار “الضمانات المتطابقة والضوابط والالتزامات “.

وأكدت المديرة العامة للوكالة أن اللقاح “سيكون صالحاً في جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة في نفس الوقت، وسيوفر لهم أساساً علمياً ثابتاً لبدء برامج التطعيم الخاصة بهم، وإطاراً مستمراً للرقابة والإشراف على اللقاحات“.

وأمس استبعد رئيس الجهود الحكومية الأمريكية لتطوير لقاح كورونا الطبيب منصف السلاوي “عدم فعالية اللقاحات المتاحة حالياً مع سلالة الفيروس الجديدة المُبلّغ عنها في المملكة المتحدة“، بحسب شبكة “CNN”