سياسة
2 دقيقة قراءة
باكستان تبلغ الإمارات رفضها إقامة علاقات مع إسرائيل
بيّنت الخارجية الباكستانية للإمارات موقفها الرافض للاعتراف بإسرائيل إلى حين التوصل إلى "تسوية دائمة وملموسة" للقضية الفلسطينية.
باكستان تبلغ الإمارات رفضها إقامة علاقات مع إسرائيل
قريشي: لم ولن نستطيع إقامة علاقة مع إسرائيل حتى يجري التوصل إلى حل ملموس ودائم للقضية الفلسطينية / AA
21 ديسمبر 2020

أعلنت الخارجية الباكستانية، الاثنين، أنها بيّنت للإمارات موقفها الرافض للاعتراف بإسرائيل إلى حين التوصل إلى "تسوية دائمة وملموسة" للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، خلال مؤتمر صحفي، في مدينة مولتان شمال شرقي البلاد.

وقال قريشي: "بيّنت لوزير خارجية الإمارات العربية المتحدة بشكل قاطع موقف باكستان من إسرائيل، وأننا لم ولن نستطيع إقامة علاقة مع إسرائيل حتى يجري التوصل إلى حل ملموس ودائم للقضية الفلسطينية".

وجاءت تصريحات الوزير الباكستاني بعد يوم واحد فقط من زيارته للإمارات، والتي اعتبرها الكثيرون "حاسمة" وسط شائعات بأن إسلام آباد أرسلت سراً رسولاً إلى تل أبيب.

ونفت إسلام أباد بالفعل هذه التقارير التي جاءت معظمها من وسائل الإعلام الإسرائيلية.

ورداً على أسئلة تتعلق بتقارير عن ضغوط مزعومة من السعودية والإمارات ودول الخليج الأخرى للاعتراف بإسرائيل، قال قريشي إنه أوضح لنظيره الإماراتي "عمق العواطف والمشاعر" لدى الباكستانيين بشأن فلسطين وكشمير.

وأضاف أن وزير الخارجية الإماراتي "تفهم مشاعرنا تماماً" من القضيتين.

لكن قريشي لم يصرح فيما إذا كان قد تلقى طلباً من نظيره الإماراتي للاعتراف بإسرائيل.

كما رفض قريشي مزاعم الضغط على إسلام آباد للاعتراف بإسرائيل، وقال: "أولاً، لن يكون هناك ضغط علينا ولا يوجد. ثانياً، علينا اتخاذ قرارات تضع مصالح باكستان في الاعتبار وليس بسبب أي ضغط. لدينا سياسة ولا نزال متمسكين بها".

يشار إلى أنه في سبتمبر/أيلول الماضي، وقّعت إسرائيل اتفاقاً لتطبيع العلاقات مع الإمارات، ولاحقاً مع البحرين، وأعلنت الخرطوم في الشهر التالي موافقتها على تطبيع العلاقات مع تل أبيب، ليعلن المغرب في ديسمبر/كانون الأول الجاري خطوة مماثلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us