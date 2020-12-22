سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 22 ديسمبر/كانون الأول 2020
نشرة يومية مقدّمة من TRT عربي، لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 22 ديسمبر/كانون الأول 2020
نائب أردوغان: الأمن السيبراني بات جزءاً من حماية الأوطان وتحقيق سيادتها  / AA
22 ديسمبر 2020

أهم الأحداث:

تركيا تحتلّ المرتبة الـ20 عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، ووكالة الأدوية الأوروبية: لا دليل على عدم فاعلية لقاح فايزر ضد سلالة كورونا.

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تركيا تحتلّ المرتبة الـ20 عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني

صرّح نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي بأن تركيا تقدّمت لتصبح في المرتبة 20 عالمياً بمؤشر الأمن السيبراني. [TRT عربي]

ولفت أقطاي إلى أن الأمن السيبراني وأمن المعلومات بات جزءاً من حماية الأوطان وتحقيق سيادتها، مضيفاً: "إن لم نحمِ وطننا كما يجب فلا يمكن أن ننظر إلى المستقبل بأمان". [TRT عربي]

وكالة الأدوية الأوروبية: لا دليل على عدم فاعلية لقاح فايزر ضد سلالة كورونا

بعد تصديق الوكالة الأوروبية للأدوية على استخدام لقاح فايزر-بيونتك في دول الاتحاد الأوروبي، أكدت المديرة العامة للوكالة عدم وجود "أي دليل" على أن اللقاح لن يكون فاعلاً في مكافحة السلالة الجديدة من كورونا. [TRT عربي]

وأكدت إيمير كوك أن اللقاح سيكون صالحاً في جميع دول الاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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