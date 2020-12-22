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تركيا تحتلّ المرتبة الـ20 عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، ووكالة الأدوية الأوروبية: لا دليل على عدم فاعلية لقاح فايزر ضد سلالة كورونا.

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تركيا تحتلّ المرتبة الـ20 عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني

صرّح نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي بأن تركيا تقدّمت لتصبح في المرتبة 20 عالمياً بمؤشر الأمن السيبراني. [TRT عربي]

ولفت أقطاي إلى أن الأمن السيبراني وأمن المعلومات بات جزءاً من حماية الأوطان وتحقيق سيادتها، مضيفاً: "إن لم نحمِ وطننا كما يجب فلا يمكن أن ننظر إلى المستقبل بأمان". [TRT عربي]

وكالة الأدوية الأوروبية: لا دليل على عدم فاعلية لقاح فايزر ضد سلالة كورونا

بعد تصديق الوكالة الأوروبية للأدوية على استخدام لقاح فايزر-بيونتك في دول الاتحاد الأوروبي، أكدت المديرة العامة للوكالة عدم وجود "أي دليل" على أن اللقاح لن يكون فاعلاً في مكافحة السلالة الجديدة من كورونا. [TRT عربي]

وأكدت إيمير كوك أن اللقاح سيكون صالحاً في جميع دول الاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه. [TRT عربي]