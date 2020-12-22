سياسة
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المعارض نافالني يخدع عميل مخابرات روسي ويكتشف حقيقة تسميمه
أفادت شبكة CNN الأمريكية بأن المعارض الروسي ألكسي نافالني علم تفاصيل تسميمه بعد انتحاله صفة مسؤول في مجلس الأمن القومي الروسي، في اتصال هاتفي له مع عميل في الاستخبارات الروسية.
المعارض نافالني يخدع عميل مخابرات روسي ويكتشف حقيقة تسميمه
نافالني قال إنه عرف أسماء الأشخاص المتورطين في تسميمه بعد اتصال هاتفي أجراه مع عميل في الاستخبارات الروسية / Reuters
22 ديسمبر 2020

كشف المعارض الروسي ألكسي نافالني عن تفاصيل تسميمه، بعد انتحاله صفة مسؤول في مجلس الأمن القومي الروسي، في اتصال هاتفي له مع عميل في الاستخبارات الروسية.

وأفادت شبكة CNN الأمريكية الاثنين، بأن نافالني الذي تعافي بعد تلقِّي العلاج في ألمانيا، علم تفاصيل تسميمه من عميل في الاستخبارات الروسية (لم تذكره).

وأضافت أن "نافالني علم أنه تسمَّم نتيجة وضع غاز الأعصاب المعروف باسم "نوفيتشوك" في ملابسه الداخلية".

وادعى المعارض الروسي أيضاً أنه عرف أسماء الأشخاص المتورطين في الحادثة، من دون مزيد من التفاصيل.

وفي 20 أغسطس/آب الماضي، تدهورت الحالة الصحية لنافالني عندما كان في رحلة جوية من سيبيريا إلى موسكو، ما أجبر الطائرة على الهبوط اضطرارياً في مدينة أومسك الروسية.

ووافق الأطباء الروس في اليوم التالي، على السماح بنقل نافالني، المحامي البالغ 44 عاماً وأبرز المعارضين الروس، من مستشفى في سيبيريا إلى برلين لتلقي العلاج، بناءً على طلب أقاربه.

وأعلنت الحكومة الألمانية أن نافالني تعرَّض للتسميم بغاز الأعصاب "نوفيتشوك"، بعد نقله إلى برلين.

وفي 23 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت مصادر طبية ألمانية خروج نافالني، من المستشفى إثر تحسُّن حالته الصحية، بعد قضائه 32 يوماً في العناية المركزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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