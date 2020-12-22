سياسة
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بايدن يتلقى لقاح كورونا.. والوباء يقتل أمريكياً كل 33 ثانية
تلقى الرئيس المنتخب جو بايدن لقاحاً ضد فيروس كورونا ودعا الشعب الأمريكي لتلقي اللقاح بمجرد أن يكون متاحا لهم. فيما يستمر الوباء في حصد الأرواح في الولايات المتحدة، إذ قتل شخصاً كل 33 ثانية خلال الأسبوع الماضي
بايدن يتلقى لقاح كورونا.. والوباء يقتل أمريكياً كل 33 ثانية
يأتي لقاح بايدن بعد أيام من إعلان "إدارة الغذاء والدواء الأمريكية" ترخصيها الاستخدام الطارئ للقاح فايزر-بيونتك ضد فيروس كورونا / Reuters
22 ديسمبر 2020

أفادت وسائل إعلام أمريكية مساء الاثنين، بتلقي الرئيس المنتخب جو بايدن لقاحاً ضد فيروس كورونا.

ودعا بايدن الشعب الأمريكي لتلقِّي اللقاح بمجرد أن يكون متاحاً لهم، حسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

وتناقلت وسائل إعلام محلية بثاً حياً للرئيس بايدن إلى جانب زوجته وهما يتلقيان اللقاح، من دون ذكر اسم اللقاح.

ويأتي لقاح بايدن بعد أيام من إعلان "إدارة الغذاء والدواء الأمريكية" ترخيصها الاستخدام الطارئ للقاح فايزر-بيونتك ضد فيروس كورونا.

وقالت الإدارة في بيان في وقت متأخر الجمعة: "استناداً إلى مجموع الأدلة العملية المتوفرة لدينا فإنه من المعقول الاعتقاد أن لقاح فايزر-بيونتك قد يكون فعالاً في الوقاية من كورونا".

من جهة أخرى يستمر الوباء في حصد الأرواح في الولايات المتحدة، إذ قتل شخصاً كل 33 ثانية خلال الأسبوع الماضي، حسب وكالة رويترز.

وأودى المرض بحياة ما يربو على 18 ألفاً بين 14 و20 ديسمبر/كانون الأول، بزيادة 6.7% عن الأسبوع السابق ليسجل مستوى قياسياً جديداً، حسب تحليل رويترز لتقارير الولايات والمقاطعات.

وعلى الرغم من مناشدات مسؤولي الصحة عدم السفر خلال موسم عطلة نهاية العام، جرى فحص 3.2 مليون شخص في المطارات الأمريكية أيام الجمعة والسبت والأحد.

ويشعر مسؤولو الصحة بالقلق من أن زيادة الإصابات من تجمعات العطلات قد تتجاوز طاقة المستشفيات، وبعضها بالفعل ممتلئ بعد احتفالات عيد الشكر.

وفي حين بدأت البلاد إعطاء لقاحين جديدين، فقد تمر شهور قبل أن تؤدي عملية التطعيم إلى تراجع انتشار فيروس كورونا.

في هذا الصدد، أقر مجلس النواب الأمريكي حزمة مساعدات بقيمة 892 مليار دولار لمواجهة الفيروس الاثنين، بهدف إلقاء شريان حياة على اقتصاد البلاد المتضرر من الوباء، مما يمهد الطريق لموافقة مجلس الشيوخ في وقت لاحق من اليوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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