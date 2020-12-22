سياسة
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"مخلب النمر".. القوات الجوية والبحرية التركية تجري مناورات واسعة بالمتوسط
أفادت وزارة الدفاع التركية بأن عناصر القوات البرية والبحرية والجوية ستشارك الأربعاء في "مناورات مخلب النمر 2 لعام 2020" بمنطقة "أكساز"، تحت إشراف قيادة الدفاع الجوي التركية وبتوجيهات قيادة القوات الجوية القتالية وقيادة العمليات الجوية العامة.
"مخلب النمر".. القوات الجوية والبحرية التركية تجري مناورات واسعة بالمتوسط
عناصر القوات المسلحة التركية تجري الأربعاء مناورات مخلب النمر 2 لعام 2020 - أرشيفية / Reuters
22 ديسمبر 2020

تشارك عناصر القوات البرية والبحرية والجوية التركية الأربعاء في "مناورات مخلب النمر 2 لعام 2020" بمنطقة "أكساز" جنوبي تركيا، تحت إشراف قيادة الدفاع الجوي التركية وبتوجيهات قيادة القوات الجوية القتالية وقيادة العمليات الجوية العامة، وفقاً لما أعلنته وزارة الدفاع التركية.

وأشارت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر إلى أن المناورات تهدف إلى التدريب على عمليات التحكم في المجال الجوي وسبل التنسيق بين عناصر القوات المسلحة التركية في عمليات مشتركة، بالإضافة إلى تقييم تكتيكات وأساليب جديدة في الميدان.

ويُتوقع أن تشارك في المناورات طائرات مقاتلة وأخرى للدعم والمساندة من قيادة القوات الجوية، بالإضافة إلى عناصر من الدفاع الجوي ومراكز التحكم ومروحيات عامة من قيادة القوات البرية وسفن ومسيّرات من قيادة القوات البحرية.

مصدر:TRT عربي
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