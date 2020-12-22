سياسة
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وزيرا خارجية تركيا وإندونيسيا يؤكدان الاستعداد لإقامة شراكة اقتصادية شاملة
أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو ونظيرته الإندونيسية ريتنو مرصودي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقداه في جاكرتا، استعداد البلدين لتعزيز تعاونهما الدبلوماسي والاقتصادي، وإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.
وزيرا خارجية تركيا وإندونيسيا يؤكدان الاستعداد لإقامة شراكة اقتصادية شاملة
وزيرا خارجية تركيا وإندونيسيا يؤكدان استعداد ورغبة بلديهما في إقامة شراكة اقتصادية شاملة / AA
22 ديسمبر 2020

شدّد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو على ضرورة التعاون والتنسيق بين إندونيسيا وتركيا، لمجابهة "التحديات التي يواجهها المسلمون في العالم وعلى رأسها الإسلاموفوبيا".

وأكّد جاوش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مرصودي في جاكرتا، أن "البلدين المسلمين يجب أن يقفا في وجه من يحاولون إلحاق الضرر بالقيم الإسلامية".

وأشار إلى أن عام 2020 يشهد الذكرى الـ70 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإندونيسيا.

وحسب وزير الخارجية التركي، بحث الطرفان عقد مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى العام المقبل، خلال الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إندونيسيا.

وأوضح أن التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والصناعات الدفاعية والتجارة يزداد زخماً يوماً بعد يوم.

وقال جاوش أوغلو: "مجموع سكان البلدين يبلغ نحو 350 مليون نسمة، لكن حجم التجارة دون مستوى قدرات البلدين، إذ يبلغ فقط ملياراً ونصف مليار دولار، لذلك اتفقنا على رفع حجم التجارة بين البلدين إلى 10 مليارات دولار".

وأعرب جاوش أوغلو عن رغبة المستثمرين الأتراك في تنفيذ استثماراتهم في إندونيسيا، ورغبة تركيا في مشاركة إندونيسيا بتجربتها الرائدة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

من جهتها أكدت مرصودي أن "إندونيسيا وتركيا قادرتان بإمكاناتهما الكبيرة على توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وزيادة حجم التجارة بينهما".

وأشارت مرصودي إلى أن المباحثات جارية مع تركيا لإتمام اتفاقية التجارة الحرة عام 2021، كما رحّبت باهتمام المستثمرين الأتراك بالسوق الإندونيسية، مؤكدة أن بلادها ستكون بيئة ملائمة للاستثمارات التركية.

وأشادت الوزيرة الإندونيسية باللقاءات التي تُعقد مع تركيا في مجالات الصناعة وإنتاج السيارة الكهربائية ومواقع إطلاق الصواريخ وتكنولوجيا الأقمار الصناعية، قائلة: "في العامين الماضيين حققنا تقدماً جيداً في التعاون بمجال الدفاع والصناعات الدفاعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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