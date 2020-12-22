وافق البرلمان التركي الثلاثاء، على المذكرة الرئاسية بشأن تمديد مهامّ القوات العاملة في ليبيا.

وبموجب التفويض الذي منحه البرلمان خلال الجلسة العامة، ستواصل القوات التركية مهامها في ليبيا 18 شهراً إضافياً.

وكانت الرئاسة التركية قدّمت في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري مذكّرة لرئاسة البرلمان، تطلب تمديد مهامّ القوات المسلحة في ليبيا لمدة 18 شهراً اعتباراً من 2 يناير/كانون الثاني 2021.

وتقدّم تركيا دعماً لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً في ليبيا، بموافقة البرلمان التركي.

وفي هذا الصدد بدأت القوات المسلحة التركية تقديم التدريب العسكري والتأهيل على إزالة الألغام، إضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية.

وتواصل القوات المسلحة التركية تدريب أفراد الجيش الليبي في 5 مراكز داخل ليبيا من أجل الارتقاء بقدراتهم القتالية إلى المعايير الدولية.

واستفاد حتى الآن أكثر من ألفَي جندي ليبي من التدريبات، إضافةً إلى استقبال 920 عنصراً من الجيش الليبي في تركيا، يواصل أكثر من 200 منهم تلقّي التدريبات حالياً.

وتشير المذكرة الرئاسية إلى أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير/شباط 2011 لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وقّع الجانبان التركي والليبي مذكرتَي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وتنفيذاً لمذكرة التعاون الأمني تدعم تركيا الحكومة الليبية في مواجهة مليشيات الانقلابي خليفة حفتر المدعومة من دول عربية وأوروبية والتي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

الالتزام التركي في أفغانستان

على صعيد آخر، تتولى القوات المسلحة التركية مهامّ ضمن قوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن في أفغانستان "إيساف"، بموجب تفويض من البرلمان في 10 أكتوبر/تشرين الأول عام 2001.

وتواصل تركيا منذ 2015 مسؤولية توفير الأمن وقيادة أمن مطار "حامد كرزاي" الدولي (كابل سابقاً)، ضمن قوات "إيساف".

والأربعاء الماضي عرضت الرئاسة التركية على البرلمان مذكرة تفويض لتمديد مهمة القوات التركية في أفغانستان 18 شهراً اعتباراً من 6 يناير/كانون الثاني 2021.

وتطرّقت المذكرة إلى تشكيل قوات "إيساف" في أفغانستان عام 2001 في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي المعنيَّة وبموجب نتائج مؤتمر بون في 5 ديسمبر/كانون الأول عام 2001، من أجل المساعدة على تحسين الوضع الأمني ​​بأفغانستان والمساعدة على بناء قدراتها الأمنية الخاصة.