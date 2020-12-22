سياسة
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في 11 شهراً.. مطارات إسطنبول تستقبل أكثر من 37 مليون مسافر
استقبلت مطارات إسطنبول خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري، 37 مليوناً و514 ألفاً و850 مسافراً، وفق معلومات جمعها مراسل الأناضول من المديرية العامة لهيئة المطارات الحكومية (DHMİ).
في 11 شهراً.. مطارات إسطنبول تستقبل أكثر من 37 مليون مسافر
مطارات إسطنبول تستقبل أكثر من 37 مليوناً و514 ألف مسافر خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري / AA
22 ديسمبر 2020

نظمت مطارات إسطنبول خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري 321 ألفاً و642 رحلة جوية، واستقبلت 37 مليوناً و514 ألفاً و850 مسافراً.

ووفق معلومات جمعها مراسل الأناضول من المديرية العامة لهيئة المطارات الحكومية (DHMİ)، نظّم "مطار أتاتورك" خلال 11 شهراً من عام 2020، 34 ألفاً و 218 رحلة (خاصة وشحن).

فيما نظّم مطار صبيحة غوكتشن خلال الفترة ذاتها 116 ألفاً و725 رحلة، ونظّم مطار إسطنبول 170 ألفاً و699 رحلة.

وبلغ إجمالي عدد الرحلات التي نظّمتها مطارات إسطنبول خلال الفترة المذكورة من العام الجاري 321 ألفاً و642.

وكانت مطارات إسطنبول قد شهدت خلال الفترة نفسها من العام الماضي تنظيم 647 ألفاً و831 رحلة.

وبالنسبة إلى عدد المسافرين استقبل مطار صبيحة غوكتشن خلال الأشهر الـ11، 15 مليوناً و780 ألفاً و906 مسافرين.

ووصل عدد المسافرين من مطار إسطنبول وإليه خلال الفترة نفسها 21 مليوناً و733 ألفاً و944.

وبذلك تكون مطارات إسطنبول استقبلت 37 مليوناً و514 ألفاً و850 مسافراً إجمالاً.

وكانت مطارات إسطنبول استضافت خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، 95 مليوناً و654 ألفاً و241 مسافراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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