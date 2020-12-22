تشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا توتراً دائماً بسبب الحقبة الاستعمارية بين عامَي 1830 و1962، إذ تطالب الجزائر باعتذار رسمي عن جرائم الاستعمار وحل ملفات مرتبطة به مثل الأرشيف وتعويض ضحايا تجارب نووية في الصحراء، فيما تدعو باريس لطي صفحة الماضي والتوجه نحو المستقبل‎.

وقبل أسابيع أعلن الرئيسان الجزائري والفرنسي تعيين مؤرخين اثنين لبحث هذه الملفات باسمهما، وهما بنيامين ستورا ممثلاً لفرنسا وعبد المجيد شيخي ممثلاً للجزائر، غير أن هذا السعي نحو التسوية لا يبدو أنه في طريقه إلى النجاح أمام مماطلة الجانب الفرنسي وتهديد الجانب الجزائري.

"لن ننسى أو نطوي صفحة الماضي"

آخر تصعيد من الجانب الجزائري كان يوم الاثنين، إذ قال المؤرخ ومستشار الرئيس الجزائري لشؤون الذاكرة عبد المجيد شيخي: "موقفنا مستقر نحن كجزائريين؛ لن ننسى أو نطوي صفحة الماضي (في إشارة إلى فترة الاستعمار)، ونطالب باسترجاع الوثائق التي هرَّبتها فرنسا خلال الحقبة الاستعمارية".

ولم يوضح المسؤول الجزائري الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي في مقر الإذاعة الرسمية سبب رفض بلاده طي هذا الملف، خصوصاً أن ذلك يتزامن مع تحضير فرنسا لتقرير جديد لمعالجة ملف "الماضي الاستعماري" الشائك مع الجزائر.

يأتي ذلك بعد يومين من قول الرئاسة الجزائرية في بيان السبت، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ عبد المجيد تبون بأن تقرير بلاده بشأن هذه الملفات التاريخية العالقة بينهما سيكون جاهزاً في يناير/كانون الثاني 2021.

فيما أوضحت وسائل إعلام فرنسية ودولية، بينها مجلة جون آفريك، أن ستورا رفع تقريراً لماكرون، يتضمن تصوُّراً جديداً لمعالجة ملف الماضي الاستعماري مع الجزائر، من دون الكشف عن محتواه وبنوده.

المواد الأرشيفية التي سطت عليها السلطات الاستعمارية في الجزائر لا تقتصر على الفترة الاستعمارية التي تمتدّ إلى 132 عاماً، بل تشمل أيضاً فترة الحكم العثماني في الجزائر - محمد القورصو - مؤرخ جزائري

تصعيد الجزائر على لسان مستشار الرئيس الجزائري لشؤون الذاكرة يأتي ربّما رداً على عدد من المسؤولين الفرنسيين الذي يرددون في عدة مناسبات ضرورة طي الجزائر صفحة الماضي الاستعماري وفتح صفحة جديدة، فيما تطالب السلطات الجزائرية باعتراف رسمي من باريس بجرائم الاستعمار.

"ماكرون كاذب"

وقال أستاذ التاريخ الجزائري محمد الأمين بلغيث إن "المستعمر نهب خزينة الدولة الجزائرية، وأرقام نهب الأموال والكنوز مدونة في الأرشيف الفرنسي، وهي عبارة عن خمس سفن فرنسية كاملة الحمولة في الأشهر الأولى للاحتلال".

من جهته يقدّر المؤرخ الجزائري محمد القورصو حجم الأرشيف بـ"طنّين من مواد أرشيفية سطت عليها السلطات الاستعمارية في الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة، وحوّلتها إلى فرنسا عام 1961"، مضيفاً أن هذه المواد "لا تقتصر على الفترة الاستعمارية التي تمتدّ إلى 132 عاماً، بل تشمل أيضاً فترة الحكم العثماني في الجزائر".

وأمام مماطلة الجانب الفرنسي وخوفه من الاضطرار إلى الاعتذار وجدت الجزائر نفسها في حالة تهديد، ما دفع مستشار الرئيس الجزائري عبد المجيد شيخي إلى القول في وقت سابق إن بلاده لا تستبعد اللجوء إلى التحكيم الدولي ضد فرنسا لاستعادة أرشيف المرحلة الاستعمارية، مؤكداً أن تحركات بلاده لاستعادة أرشيفها التاريخي تواجه مقاومة من الجانب الفرنسي.

ماكرون كاذب… الجزائريون لن يتركوا مليماً واحداً من حقهم، وكذلك لن ننسى ما عشناه في وقت الاستعمار وفي حرب التحرير من مجازر للاستعمار الفرنسي - محند بن الحاج - رئيس منظمة قدماء المحاربين الجزائريين

وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق أولي ببحث المسألة بين ماكرون وتبون، فإن الجزائريين لا يثقون بذلك، إذ قال رئيس منظمة قدماء المحاربين الجزائريين محند بن الحاج، إن "ماكرون كاذب".

هذا الأمر يتعزّز مع السعي الفرنسي للتهرب من الاعتذار، إذ سبق أن صرّح ماكرون لـمجلة جون آفريك قائلاً إنه ستجري تسوية ملف الذاكرة مع الجزائر "بمصالحة تاريخية من دون تقديم اعتذار" عن جرائم الاستعمار.

تعليقاً على ذلك قال بن الحاج في وقت سابق إن "ماكرون كاذب عندما تحدث باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وقال إنه اتفق معه على طي صفحة الماضي"، وأردف: "الجزائريون لن يتركوا مليماً واحداً من حقهم، وكذلك لن ننسى ما عشناه في وقت الاستعمار وفي حرب التحرير من مجازر للاستعمار الفرنسي".