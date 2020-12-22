نفت الحكومة الليبية الثلاثاء، أنباء تحدثت عن "رسالة" من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، يعرض عليه فيها ترشيح رئيس للحكومة.

جاء ذلك في تغريدة للناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي للحكومة غالب الزقلعي، نشرها عبر صفحته الرسمية على تويتر، اطلعت عليها الأناضول.

وفي وقت سابق، زعمت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن السراج عرض على حفتر، عبر رسالة نقلها وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ترشيح رئيس الحكومة.

وقال الزقلعي: "ننفي بشكل قاطع ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول تحميل رئيس المجلس الرئاسي رسالة لوزير الخارجية الإيطالي مفادها حول تكليف رئيس وزراء يسمّيه خليفة حفتر".

ودعا وسائل الإعلام إلى تحرِّي الدقة في ما تنشره، دون تفاصيل أخرى.

وتأتي هذه التطورات في ضوء إعلان البعثة الأممية الخميس، تشكيل لجنة قانونية من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، تمهيداً للانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول 2021.

ومنذ أكثر من شهر يعقد ملتقى الحوار اجتماعات على فترات متقاربة بهدف التوصل إلى تسوية تنهي الانقسام السياسي والمؤسساتي المستمر في ليبيا، واختيار السلطة التنفيذية، وسط عقبات يضعها حفتر ومليشياته.

وتعاني ليبيا منذ سنوات، انقساماً في الأجسام التشريعية والتنفيذية، نتج عنه نزاع مسلح أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.