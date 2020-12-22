سياسة
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إثيوبيا والسودان تتفقان على حل نهائي وسلمي للقضايا الحدودية
اتفقت أديس أبابا والخرطوم على حل نهائي وسلمي للقضايا الحدودية بينهما، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية.
إثيوبيا والسودان تتفقان على حل نهائي وسلمي للقضايا الحدودية
اتفاق بين أديس أبابا والخرطوم على حلّ نهائي وسلمي للقضايا الحدودية / AA
22 ديسمبر 2020

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اتفاق أديس أبابا والخرطوم على حل نهائي وسلمي للقضايا الحدودية بينهما.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، إن أديس أبابا "تحمّل أعداء إثيوبيا محاولات تصعيد الأوضاع على خلفية الأحداث التي شهدتها المنطقة الحدودية مع السودان"، حسبما نقلت هيئة الإذاعة الإثيوبية "فانا" الثلاثاء.

وأضاف: "رغم محاولاتهم (الأعداء) تصعيد الأوضاع، تعهدت الدولتان (إثيوبيا والسودان) بحلّ جميع القضايا بينهما بشكل سلمي ونهائي".

كما أشار إلى أن مَن أرادوا تضخيم المشكلات بين الخرطوم وأديس أبابا "فشلوا، ولن ينجحوا" في محاولاتهم.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وفد إثيوبي بقيادة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية يميك ميكونين، لبحث قضية ترسيم الحدود بين البلدين.

جاءت هذه التطورات بعد إعلان الجيش السوداني الأربعاء، وقوع خسائر في الأرواح والمعدات جراء تعرُّض قواته "لاعتداء" من مليشيا إثيوبية قرب منطقة الفشقة، فيما قال آبي أحمد إن مثل هذه الحوادث "لا تكسر الروابط" بين البلدين.

وأضاف آبي أحمد في تغريدة على تويتر الخميس، أن أديس أبابا والخرطوم تعتمدان دائماً على "الحوار لحل القضايا"، مشيراً إلى أن "أولئك الذين يثيرون الخلاف (لم يسمِّهم) لا يفهمون قوة روابطنا التاريخية".

ومنذ نحو 26 عاماً تستولي عصابات إثيوبية على أراضي مزارعين سودانيين في الفشقة بعد طردهم منها بقوة السلاح، وتتهم الخرطوم الجيش الإثيوبي بدعم هذه العصابات، لكن أديس أبابا عادةً ما تنفي ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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