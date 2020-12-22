سياسة
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روسيا تمنع مزيداً من المسؤولين الأوروبيين دخول أراضيها بسبب عقوبات نافالني
أعلنت روسيا توسيع قائمتها لمسؤولي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول البلاد، في خطوة تأتي بعد عقوبات الاتحاد الأوروبي الصادرة في منتصف أكتوبر/تشرين الأول.
روسيا تمنع مزيداً من المسؤولين الأوروبيين دخول أراضيها بسبب عقوبات نافالني
روسيا وسّعت قائمتها لمسؤولي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول البلاد / AA
22 ديسمبر 2020

قالت روسيا الثلاثاء، إنها وسعت قائمتها لمسؤولي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول البلاد، رداً على ما وصفته بـ"العقوبات غير المقبولة" على موسكو بسبب تسميم مُعارِض الكرملين أليكسي نافالني.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزارة الخارجية الروسية لم تذكر المسؤولين بالاسم، لكنها طلبت من دبلوماسيين كبار من السفارات الألمانية والسويدية والفرنسية إبلاغهم الخطوة التي تأتي بعد عقوبات الاتحاد الأوروبي الصادرة في منتصف أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت الوزارة في بيان: "سنواصل الرد بالشكل المناسب على التصرفات غير الودية لدول غربية".

وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات على ستة روس ومركز أبحاث علمي تابع للدولة متهَم بنشر غاز أعصاب محظور مصمَّم للاستخدام العسكري ضد نافالني، أحد كبار منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين.

ونُقل نافالني جواً إلى ألمانيا للعلاج في أغسطس/آب بعد إصابته بالإعياء على متن رحلة جوية في روسيا، وقالت ألمانيا إنه أُصيب بالتسمم بغاز الأعصاب نوفيتشوك، الذي كان يُستخدم في العصر السوفييتي، في محاولة لقتله، وهو تأكيد تقبلته دول غربية عديدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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