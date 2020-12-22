أعلنت تركيا اكتشاف احتياطيات من الذهب تُقدَّر قيمتها بنحو 6 مليارات دولار.

وأكد فخر الدين بويراز، رئيس مجلس إدارة "غوبراطاش للتعدين"، أنّ كميات الذهب اكتٌشفت في منجم للذهب بقضاء سوغوت بولاية بيلاجيك (شمال غرب)، وفقاً لحديثه مع وكالة الأناضول.

وأشار بويراز إلى أن متوسط كثافة الذهب في الطن الواحد من الأتربة يتراوح عالمياً بين 2 و3 بالمئة، أما منجم سوغت فتصل نسبة الذهب في الطن الواحد من الأتربة فيه إلى 8.6 بالمئة، وبعض المناطق ترتفع النسبة فيها إلى ما بين 12 و14 بالمئة.

وأضاف بويراز: "عمليات التنقيب تثبت ذلك، وهذا مؤشر إلى انخفاض تكاليف استخراج الذهب من هذا المنجم".

وأكد بويراز أنّ شركة "غوبراطاش للتعدين" التركية، ستتولى عملية استخراج الذهب من المنجم، قائلاً: "قيمة الذهب المكتشف اليوم تقدر بـ6 مليارات دولار، إلا أنّ مساهمتها في الاقتصاد ستكون أكبر من هذا بكثير".

وأشار إلى أنهم وضعوا خطة لسنتين، من أجل بدء إسهام هذا المعدن الثمين في الاقتصاد التركي.

تجدر الإشارة إلى أنّ شركة "كوزا للذهب" ربحت عام 2008 مناقصة للتنقيب في المنجم، لكن وُقفت أعمالها بسبب عجزها عن تأدية التزاماتها، وأقرّ القضاء في ديسمبر/كانون الأول 2019 تولي "غورباطاش" أعمال التنقيب، وأسست بدورها شركة "غورباطاش للتعدين".