سياسة
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وزير الدفاع التركي: اليونان تماطل في بدء محادثات جادّة لحلّ الخلافات
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن اليونان تماطل في حل خلافاتها مع تركيا، فيما تواصل بلاده سعيها لتجاوز المشكلات بما يتوافق مع مبدأ حسن الجوار.
وزير الدفاع التركي: اليونان تماطل في بدء محادثات جادّة لحلّ الخلافات
خلوصي أقار: اليونان تسعى لإظهار خلافاتها مع تركيا على أنها بين أنقرة وعموم الاتحاد الأوروبي، وهذا تحريف للحقائق / AA
22 ديسمبر 2020

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الثلاثاء، إن اليونان تواصل تحريف الحقائق، وتماطل في بدء محادثات جادّة لحل الخلافات القائمة بين الجانبين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أقار خلال حضوره مناورات "مخلب النمر 2020"، التي تنفّذها القوات التركية في ولاية موغلا (جنوب غرب).

وأوضح أقار أن اليونان أعلنت خلال آخر 3 أشهر في بحري إيجة والبحر المتوسط، 46 إخطار نافتيكس و22 ساحة تدريب بحرية، لكنها لم تستخدم سوى إعلانين على أرض الواقع، مبيّناً أن هذه الإجراءات لا تتوافق مع مبدأ حسن الجوار.

ولفت إلى أن تركيا ترغب في حل جميع الخلافات القائمة في جزيرة قبرص وشرق المتوسط وبحر إيجة بالحوار والسبل السياسية وفي إطار مبدأ حسن الجوار.

وأكّد أن تركيا قامت وتواصل القيام بما يقع على عاتقها من أجل حل الخلافات القائمة مع اليونان.

وجدد الوزير التركي تأكيده استحالة نجاح أي مبادرة بخصوص شرق المتوسط، تقوم على تهميش تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية.

وأردف قائلاً: "اليونان تسعى لإظهار خلافاتها مع تركيا على أنها خلافات بين أنقرة وعموم الاتحاد الأوروبي، وهذا تحريف للحقائق التي تفعله أثينا، خصوصاً وسائل الإعلام".

وشدّد على أن بلاده لن ترضخ للأمر الواقع حيال تسليح الجزر في بحر إيجة، المتفق على عدم تسليحها بموجب اتفاقيات دولية.

واعتبر أن العقوبات الأمريكية المفروضة على شخصيات بمؤسسة الصناعات الدفاعية، لا تُلحِق الضرر بتركيا فقط، بل تؤثر سلباً في حلف الناتو وبعض مصالح واشنطن في المنطقة.

وأوضح أقار أن قرار العقوبات الأمريكية "خاطئ، وعلى واشنطن العدول عنه بأسرع وقت ممكن".

وفي ما يخصّ مكافحة الإرهاب أوضح أقار أن قوات بلاده المسلحة تقوم بما يلزم لصون سيادة واستقلالية البلاد وأمن المواطنين.

وتابع: "واصلنا نضالنا ضد التنظيمات الإرهابية كافةً التي تشكل تهديداً لأمننا واستقرارنا، وسنتابع السير في هذا المنحى".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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