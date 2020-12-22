أكدت مسؤولة سابقة بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، اتهامات وُجّهت إلى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد حول سعيه عبر وسيط لرشوة المنظمة بقيمة مليونَي دولار، لكنها قالت إنها لم تكُن تعرف أنه يقف وراء ذلك.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرتها الثلاثاء مديرة الشرق الأوسط سابقاً في المنظمة سارة ويتسون، تعليقاً على تحقيق نشرته وكالة بلومبرغ الاثنين، وجّه تهماً مالية وحقوقية إلى بن زايد.

وكشف تحقيق بلومبرغ عن تآمر وليّ عهد أبو ظبي على قطر من خلال بنك هافيلاند في لوكسمبورغ، واستخدام البنك في تمويلات مشبوهة للتغطية على انتهاكات الإمارات.

وقالت ويتسون إن الرشوة "جاءت من خلال رئيس بنك هافيلاند السابق غراهام روبسون في محاولة من بن زايد لاستمالة المنظمة للتغاضي عن الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها السلطات الإماراتية".

وأضافت أن "بن زايد أرسل أتباعه للتسلل إلى هيومن رايتس ووتش (في إشارة إلى روبسون) بسبب تقاريرنا التي لا هوادة فيها حول انتهاكات الإمارات في مجال حقوق الإنسان".

وتابعت: "استخدمنا مبلغ المليونَي دولار في عمل جيد للكشف عن الانتهاكات في الخليج، ولم يكن لدينا أي فكرة عن أنه قادم سرّاً من وليّ عهد أبو ظبي"، غير أنها لم تكشف كيفية وتاريخ معرفة المنظمة العلاقة بين رئيس البنك وبن زايد.

وتساءلت ويتسون عن "عدد المنظمات التي حاول بن زايد التسلل إليها من خلال أتباعه".

ووفق تحقيق بلومبرغ، "قدم روبسون المليونَي دولار لهيومن رايتس ووتش بعد أن انتقدت المنظمة الإمارات في 2011 لاعتقالها ومضايقتها النشطاء بمن فيهم أحمد منصور، أحد أعضائها، في أثناء الربيع العربي".

كما أوضح التحقيق أن "الرشوة كانت للمساعدة على وضع رئيس البنك في ذلك الوقت في مجلس إدارة هيومن رايتس ووتش بعد نشر المنظمة تقارير عن الأوضاع الحقوقية السيئة في الإمارات وقمع السلطات للمعارضين".

ولم يصدر تعليق فوري من جانب أبو ظبي بخصوص هذه الاتهامات.