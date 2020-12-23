سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 23 ديسمبر/كانون الأول 2020
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خلاصات من TRT عربي: 23 ديسمبر/كانون الأول 2020
البرلمان التركي صدَّق على تمديد مهام القوات المسلحة في ليبيا / AA
23 ديسمبر 2020

أهم الأحداث:

البرلمان التركي يوافق على تمديد مهام القوات المسلحة في ليبيا، و"بيونتك" تطرح إمكانية توفير لقاح لسلالة كورونا الجديدة خلال 6 أسابيع.

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البرلمان التركي يوافق على تمديد مهام القوات المسلحة في ليبيا

وافق البرلمان التركي الثلاثاء على المذكرة الرئاسية بشأن تمديد مهامّ القوات العاملة في ليبيا. [TRT عربي]

وبموجب التفويض الذي منحه البرلمان خلال الجلسة العامة، ستواصل القوات التركية مهامها في ليبيا 18 شهراً إضافياً. [TRT عربي]

وكانت الرئاسة التركية قدّمت في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري مذكّرة لرئاسة البرلمان، تطلب تمديد مهامّ القوات المسلحة في ليبيا لمدة 18 شهراً اعتباراً من 2 يناير/كانون الثاني 2021. [TRT عربي]

"بيونتك" تطرح إمكانية توفير لقاح لسلالة كورونا الجديدة خلال 6 أسابيع

أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية "بيونتك" الثلاثاء، قدرتها على توفير لقاح جديد خلال 6 أسابيع مضادّ لسلالة فيروس كورونا المكتشفة مؤخراً. [TRT عربي]

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمدير التنفيذي لشركة "بيونتك" العالم التركي أوغور شاهين. [TRT عربي]

وفي نوفمبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت "بيونتك" إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا برفقة شريكتها "فايزر" الأمريكية، تزيد نسبة فاعليته على 90%، وبدأت مؤخراً عدة دول تطعيم مواطنيها باللقاح. [TRT عربي]

وقال شاهين إن "فريق عمله قادر على توفير لقاح بديل يحمي من سلاسة كورونا الجديدة خلال 6 أسابيع، في حال الاحتياج إلى بديل للقاح المعلن"، وفق إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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