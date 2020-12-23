رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء حزمة التحفيز الاقتصادي البالغة نحو 900 مليار دولار التي اعتمدها الكونغرس، واصفاً إياها بـ"العار".

ونوه ترمب في فيديو عبر حسابه على تويتر بأن جزءاً كبيراً من الميزانية مخصص لدول أخرى منها مصر، التي قال إنها تعمد إلى شراء الأسلحة الروسية.

ودعا الكونغرس لـ"تعديل مشروع القانون هذا وزيادة مبلغ 600 دولار القليل بشكل يبعث على السخرية إلى 2000 أو 4000 دولار للزوجين"، في إشارة إلى الأموال المخصصة للعائلات.

وأضاف: "كما أدعو الكونغرس للتخلص من العناصر غير الضرورية والمُكلفة في مشروع القانون هذا".

وكان المُشرِّعون الأمريكيون صدَّقوا الاثنين على خطة لدعم الأسر والشركات المتضررة من تداعيات أزمة كورونا قيمتها 900 مليار دولار، واعتُبرت ضرورية جداً لإعادة تحريك عجلة أكبر اقتصاد في العالم، لكنّ هذه الخطة لا يمكنها أن تدخل حيز التنفيذ من دون توقيع الرئيس.

ويجري تمويل عمليات الحكومة الأمريكية على أساس مؤقت حتى 28 ديسمبر/كانون الأول في انتظار 1.4 تريليون دولار من الإنفاق الاتحادي للسنة المالية 2021، وهي جزء أيضاً من مشروع القانون.

ودخل أكبر اقتصاد في العالم في ركود اقتصادي عميق في الربيع، هو الأسوأ منذ الركود المسجّل في ثلاثينيات القرن الماضي، بسبب توقُّف الأنشطة لاحتواء وباء كورونا الذي تسبب في بطالة واسعة النطاق.