أكّد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الثلاثاء أن الهجوم الإلكتروني الواسع الذي نُسِب إلى روسيا واستهدف وكالات حكومية في الولايات المتحدة ومسؤولين كباراً لا يمكن أن يبقى "بلا رد".

وقال بايدن في مؤتمر صحفي: "لا يمكن أن ندع ذلك يمر بلا رد"، مطالباً "بمحاسبة" المسؤولين عما حدث.

وأضاف أن "هذا الهجوم وقع على مرأى من دونالد ترمب في حين لم يكن يكترث".

ورأى أن "تأمين فضائنا الإلكتروني قد يكلِّف مليارات الدولارات. سأفعل كل ما هو ضروري لتحقيق ثلاثة أهداف هي تحديد مدى الأضرار ومعرفة كيفية حدوث ذلك واتخاذ ما يجب فعله في الداخل لحماية (الفضاء الإلكتروني الأمريكي) مستقبلاً".

وبخلاف ما قاله عدد من المسؤولين السياسيين الأمريكيين قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من حجم الهجوم ومن المسؤولية المحتملة لروسيا عنه.

في المقابل أعلن وزير العدل بيل بار في إدارة ترمب أن موسكو تقف خلف العملية.

وتابع بايدن: "عندما أكون على علمٍ بمدى الأضرار وهوية المسؤولينيمكنهم التأكُّد من أننا سنرد، وأننا سنرد على الأرجح بطريقة متكافئة"، مشيراً إلى أن "أمامنا خيارات عدة لن أناقشها الآن".

وقال للصحفيين إن الهجوم الإلكتروني "يستمر.. ولا أرى شيئاً يشير إلى أنه تحت السيطرة، ووزارة الدفاع لا تريد حتى أن تطلعنا على عدد من الأمور المتعلقة بذلك".

ويوجّه بايدن إلى ترمب اتهامات بالفشل في أداء واجبه عبر "تقليله بشكل غير عقلاني من خطورة الهجوم".