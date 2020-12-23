سياسة
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كورونا.. الإصابات الأسبوعية تسجل رقماً قياسياً وترجيحات بفاعلية اللقاحات
سجّلت إصابات كورونا الأسبوعية أعلى مستوى منذ بدء الجائحة، فيما تتوقع شركات الأدوية أن تكون لقاحات كورونا التي أنتجتها فعالة ضد سلالة جديدة للفيروس سريعة الانتشار في بريطانيا.
كورونا.. الإصابات الأسبوعية تسجل رقماً قياسياً وترجيحات بفاعلية اللقاحات
تظهر البيانات استمرار اتجاه تزايد الإصابات هذا الشهر مع بدء عمليات التطعيم في بعض البلدان / Reuters
23 ديسمبر 2020

قالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء إن إصابات كورونا الأسبوعية سجلت أعلى مستوى منذ بدء الجائحة وإن نصف الإصابات في الأمريكتين.

وتظهر البيانات استمرار اتجاه تزايد الإصابات هذا الشهر مع بدء عمليات التطعيم في بعض البلدان.

وقالت المنظمة ومقرها جنيف في تقريرها الوبائي الأسبوعي إن الحالات الجديدة زادت 6% أو 4.6 مليون في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر/كانون الأول. وزادت الوفيات الجديدة 4% أو نحو 79 ألفاً في الفترة نفسها.

من جهة أخرى أعلن مختبر بايونتيك الألماني الذي طوّر مع شركة فايزر الأمريكية أول لقاح ضد فيروس كورونا جرى ترخيصه في العالم، أنه قادر على توفير لقاح جديد "خلال ستة أسابيع" في حال تحوّل الفيروس كما حصل في بريطانيا.

وقال أحد مدراء المختبر أوغور شاهين الثلاثاء: "نحن قادرون تقنياً على إنتاج لقاح جديد خلال ستة أسابيع"، معتبراً أن "من المرجح كثيراً" أن يكون اللقاح الحالي فعالاً ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

كذلك تعتقد شركات مودرنا وكيورفاك الألمانية وأسترا زينيكا البريطانية أن اللقاحات التي طوروها ستنجح في مواجهة السلالة الجديدة للفيروس التي تسببت في فوضى ببريطانيا، الأمر الذي أدى إلى موجة من حظر السفر التي تعطل التجارة مع أوروبا وتهدد بتعميق عزلة بريطانيا عن القارة.

والسلالة الجديدة قد تكون أكثر عدوى بنسبة تصل إلى 70% وقد تكون سبباً أكبر للقلق على الأطفال.

وبدأت شركة كيورفاك الألمانية المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية على لقاحها الأسبوع الماضي وتراجع بشكل دائم السلالات التي قالت الشركة إنها أمر شائع مع انتشار الفيروس.

وقال باتريك فالانس كبير المستشارين العلميين في بريطانيا السبت إن اللقاحات كافية على ما يبدو لتوليد استجابة مناعية لسلالة فيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء إنها ستعقد اجتماعاً للأعضاء لمناقشة استراتيجيات التصدي للتحوُّر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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