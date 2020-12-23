سياسة
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إطلاق نار في فرنسا يودي بحياة 3 من عناصر الدرك
أطلق شخص النار على رجال الأمن في قرية سان جوست بمنطقة كليرمون فيران وسط فرنسا، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من رجال الدرك وجرح رابع، فيما قالت السلطات الفرنسية إن مُطلق النار "مختل عقلياً".
إطلاق نار في فرنسا يودي بحياة 3 من عناصر الدرك
قُتل العسكريون برصاص رجل يبلغ من العمر 48 عاماً وصفته السلطات الفرنسية بـ"المختل عقلياً" / AFP
23 ديسمبر 2020

أعلنت قوات الدرك الفرنسية مقتل ثلاثة من رجالها وجرح رابع برصاص أطلقه شخص في قرية وسط فرنسا ليلة الثلاثاء-الأربعاء.

وقُتل العسكريون برصاص رجل يبلغ من العمر 48 عاماً وصفته السلطات الفرنسية بـ"المختل عقلياً"، أثناء محاولتهم إنقاذ امرأة لجأت إلى سطح منزل بالقرب من قرية سان جوست في منطقة كليرمون فيران.

وبُعيد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء أُبلغ دَركيان بأعمال عنف ضد زوجة، وقد استُهدِفا بإطلاق النار عندما حاولا الاقتراب من المنزل الذي لجأت إليه المرأة المهددة.

وتوفي أحدهما متأثراً بجراحه بينما أصيب الثاني بجروح في فخذه ونقله رجال الإطفاء إلى المستشفى.

وبعدما أضرم النار في منزله أطلق الرجل النار مرة أخرى على رجال الدرك الموجودين في محيط المنزل، ما تسبب في مقتل اثنين آخرين، حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مكتب المدعي العام في كليرمون فيران الذي أكد أنه جرى نقل المرأة إلى مكان آمن.

وذكر مصدر قريب من التحقيق أن "سبعة من أفراد القوات الخاصة على الأقل موجودون في الموقع، واتخذت إجراءات وقائية مشددة نظراً إلى خطورة الرجل" الذي يبدو أنه معروف بوقائع مرتبطة بمشاكل تتعلق بحضانة أطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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