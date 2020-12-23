أعلنت قوات الدرك الفرنسية مقتل ثلاثة من رجالها وجرح رابع برصاص أطلقه شخص في قرية وسط فرنسا ليلة الثلاثاء-الأربعاء.

وقُتل العسكريون برصاص رجل يبلغ من العمر 48 عاماً وصفته السلطات الفرنسية بـ"المختل عقلياً"، أثناء محاولتهم إنقاذ امرأة لجأت إلى سطح منزل بالقرب من قرية سان جوست في منطقة كليرمون فيران.

وبُعيد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء أُبلغ دَركيان بأعمال عنف ضد زوجة، وقد استُهدِفا بإطلاق النار عندما حاولا الاقتراب من المنزل الذي لجأت إليه المرأة المهددة.

وتوفي أحدهما متأثراً بجراحه بينما أصيب الثاني بجروح في فخذه ونقله رجال الإطفاء إلى المستشفى.

وبعدما أضرم النار في منزله أطلق الرجل النار مرة أخرى على رجال الدرك الموجودين في محيط المنزل، ما تسبب في مقتل اثنين آخرين، حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مكتب المدعي العام في كليرمون فيران الذي أكد أنه جرى نقل المرأة إلى مكان آمن.

وذكر مصدر قريب من التحقيق أن "سبعة من أفراد القوات الخاصة على الأقل موجودون في الموقع، واتخذت إجراءات وقائية مشددة نظراً إلى خطورة الرجل" الذي يبدو أنه معروف بوقائع مرتبطة بمشاكل تتعلق بحضانة أطفال.