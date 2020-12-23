سياسة
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#لجين_لا_تكذب.. انتقادات لرفض محكمة سعودية دعوى تعرُّض الهذلول لتعذيب وتحرش
بعد أن قضت محكمة سعودية بعدم قبول دعوى، أقامتها أسرة الناشطة الموقوفة، لجين الهذلول، بشأن تعرضها للتعذيب والتحرش، وجهت انتقادات للسطلطات السعودية من قبل أسرة المعتقلة وناشطين ومغردين تحت وسم #لجين_لا_تكذب.
#لجين_لا_تكذب.. انتقادات لرفض محكمة سعودية دعوى تعرُّض الهذلول لتعذيب وتحرش
جاء الحكم بعد نحو 20 شهراً من تقديم الدعوى وسط تأكيد من المحكمة لإمكانية الطعن عليه خلال 30 يوماً / Others
23 ديسمبر 2020

أفادت وسائل إعلام سعودية الثلاثاء بأن محكمة في العاصمة الرياض قضت عدم قبول دعوى أقامتها أسرة الناشطة الموقوفة لجين الهذلول بشأن تعرضها للتعذيب والتحرش، وسط انتقادات للحكم.

جاء الحكم بعد نحو 20 شهراً من تقديم الدعوى، وسط تأكيد من المحكمة لإمكانية الطعن عليه خلال 30 يوماً، في مقابل انتقادات من أسرة الهذلول ونشطاء يُدوِّن بعضهم تحت هاشتاغ #لجين_لا_تكذب.

وحسب ما نشرته صحيفتا "سبق" و"الشرق الأوسط" السعوديتان الثلاثاء "أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكماً ابتدائياً برد دعوى الهذلول بشأن ادعائها التعرُّض للتعذيب والتحرش خلال وجودها في السجن على خلفية قضية أمنية".

وأكدت المحكمة في منطوق الحكم أنه "لم يثبت لديها تعرُّض الموقوفة للتعذيب أو سوء المعاملة"، مشيرة إلى أنها "اطلعت على أدلة وشهادات من النيابة ومسؤولي السجن تثبت عدم صحة تعرُّضها لتعذيب أو تحرش"، وأمهلت المحكمة الهذلول شهراً لتقديم اعتراضها على الحكم الابتدائي.

‏‎ورفضت لينا وعلياء شقيقتا لجين الهذلول في تغريدات عبر حسابهما بتويتر الحكم، من دون أن تعلنا الطعن عليه أو عدمه.

وأوضحت لينا في تغريدة: "#لجين_لا_تكذب، أنتم الكاذبون وأكبر إثبات رفض القاضي أن تحصل لجين على نسخة من التقرير الذي نفت فيه النيابة العامة تهم التعذيب".

وأوضحت علياء في تغريدة أخرى: "إذا كان التعذيب جرى قبل سنتين فلا يعني أننا ننسى. سنطالب بحقنا إلى أن نحصل على جميع حقوقنا".

وعبر حسابه الموثق بتويتر قال علي الدبيسي رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (غير حكومية): "امرأة عزلاء (يقصد لجين) تحاصرها وتتواطأ عليها أهم مؤسسات الدولة، ومن وسط زنزانتها، هي الأقوى، ومن دون أن تقول حرفاً، يصدقها العالم وأنتم الكاذبون".

فيما قال عبد الله نجل الداعية المحبوس سلمان العودة عبر حسابه بتويتر: "بعدما عذبوا لجين.. الآن يتسترون على الجريمة".

وأشار إلى وجود "تخبط" في الإجراءات العدلية بعد تأخر لمدة 20 شهراً، ثم استعجال النظر في القضية خلال أسبوعين.

وفي 15 مايو/أيار 2018، وقفت السلطات السعودية عدداً من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان، أبرزهن لجين، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز، ومياء الزهراني.

وعزت تقارير حقوقية آنذاك أسباب التوقيف إلى دفاعهن عن حقوق المرأة، في مقابل اتهامات رسمية لها بينها المساس بأمن البلاد.

وتواجه السعودية انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير وحقوق الإنسان، غير أنها أكدت مراراً التزامها "تنفيذ القانون بشفافية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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