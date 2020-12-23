سياسة
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صحيفة ليبراسيون الفرنسية: الطائرات المُسيَّرة رمز قوة تركيا المتنامية
أشارت صحيفة ليبراسيون الفرنسية إلى أن الطائرات المسلحة المسيرة باتت رمزاً لقوة تركيا المتصاعدة واستقلالها المتنامي، قائلة إن طائرات "بيرقدار تي بي 2" المسلحة المسيرة موثوقة ويستخدمها الجيش التركي المتمرس.
صحيفة ليبراسيون الفرنسية: الطائرات المُسيَّرة رمز قوة تركيا المتنامية
ليبيراسيون تقول إن الطائرات المسيرة غدت مفتاح نجاح أنقرة، مشيرةً إلى أنها استخدمتها في العراق وسوريا وليبيا والقوقاز / AA
23 ديسمبر 2020

قالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية إن الطائرات المسلحة المسيرة باتت رمزاً لقوة تركيا المتصاعدة واستقلالها المتنامي.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته الأربعاء أن طائرات "بيرقدار تي بي 2" المسلحة المسيرة موثوقة ويستخدمها الجيش التركي المتمرس.

وأفادت بأن الطائرات المسيرة غدت مفتاح نجاح أنقرة، مشيرةً إلى أنها استخدمتها في العراق وسوريا وليبيا والقوقاز.

وأكدت أن هذه الطائرات لعبت دوراً مهماً في السياسة الخارجية التركية، وأنها كانت سبباً في فقدان منظمة PKK الإرهابية قوتها.

ولفتت إلى أن "بيرقدار تي بي 2" يمكنها الطيران لمدة 27 ساعة، وتكلفتها أقل من المسيرات المسلحة الأمريكية.

وأوضحت أن المسيرة التركية نفذت استعراضاً للقوة شمال غربي سوريا خلال شباط/فبراير الماضي، وباتت رمزاً لقوة تركيا المتصاعدة واستقلالها المتنامي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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