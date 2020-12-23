سياسة
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أردوغان يأمل فتح صفحة جديدة مع واشنطن وأوروبا بعيداً عن "العمى الاستراتيجي"
أعرب الرئيس التركي عن أمله في فتح صفحة جديدة في علاقات بلاده مع الولايات المتحدة وأوروبا خلال العام الجديد 2021، مؤكداً أنه لا يوجد لدى تركيا أي خصومة أو عداء مع أي دولة.
أردوغان يأمل فتح صفحة جديدة مع واشنطن وأوروبا بعيداً عن "العمى الاستراتيجي"
أردوغان يؤكد أن تركيا ليس لديها أي مطامع من مساعدتها للدول الأخرى / AA
23 ديسمبر 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة تأمل فتح صفحة جديدة في علاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا خلال العام الجديد 2021.

جاء تصريح الرئيس التركي في اجتماع الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" بمقر البرلمان التركي، الأربعاء، في العاصمة أنقرة.

وأكد أردوغان أن التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري متعدد الجوانب ليس بديلاً عن الروابط المتجذرة مع الولايات المتحدة.

وأعرب عن تمنياته في أن يتخلص الاتحاد الأوروبي في أقرب فرصة من العمى الاستراتيجي الذي يبعده عن تركيا.

وتعليقاً على قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأخيرة، قال أردوغان: "إذا كانت ترغب بنيل احترام تركيا فينبغي عليها أولاً أن تحاسب نفسها على تناقضاتها".

وشدد الرئيس أردوغان على أن تركيا لا يمكنها أن تتخلى عن الشرق أو الغرب أو الجنوب أو الشمال، ولا أن تهمل علاقاتها مع أي طرف، مؤكداً أنه "لا يوجد لديها أي خصومة أو عداء مع أي دولة".

وفي سياق آخر، لفت أردوغان إلى أن تركيا من أكثر الدول التي ساهمت في السلام في ليبيا وساعدت في تحرير إقليم قره باغ ودافعت عن أذربيجان، مشيراً إلى أنها ليس لديها أي مطامع من مساعدتها للدول الأخرى.

وأضاف قائلاً: "قدمنا الدعم لأذربيجان لتحرير أراضيها المحتلة بعدما فشلت مجموعة مينسك التي تضم فرنسا وأمريكا وروسيا في حل المسألة لأكثر من 30 عاماً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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