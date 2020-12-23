سياسة
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قطار التصدير التركي الثاني يواصل طريقه نحو الصين
وصل القطار الثاني المحمَّل بالصادرات التركية، المتوجه إلى الصين، إلى مدينة أهيلكاليك جنوب غربي جورجيا، قادماً من مدينة قارص التركية.
قطار التصدير التركي الثاني يواصل طريقه نحو الصين
قطار الشحن التركي يقطع في رحلته إلى الصين قارتين وبحرين و5 دول / AA
23 ديسمبر 2020

وصل القطار الثاني المحمَّل بالصادرات التركية، المتوجه إلى الصين، إلى مدينة أهيلكاليك جنوب غربي جورجيا، قادماً من مدينة قارص التركية.

ويتألف قطار الشحن من 42 مقصورة، بطول 770 متراً، ويحمل بضائع مصدَّرة من تركيا إلى الصين.

ويقطع القطار 8693 كيلومتراً في غضون 12 يوماً، عابراً قارتَي أوروبا وآسيا، وبحرَي مرمرة وقزوين، ودول تركيا وجورجيا وأذربيجان وكازاخستان، وأخيراً الصين.

وفي 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، انطلق أول قطار يحمل صادرات تركية، في رحلة مباشرة إلى الصين، وجرت مراسم توديعه بمحطة كازلي جيشمه في الشطر الأوروبي من إسطنبول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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